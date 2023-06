Milano, 68enne derubato del Rolex con la tecnica dell’abbraccio

La città di Milano è stata teatro di un altro furto di orologi di lusso utilizzando la nota tecnica dell’abbraccio. Un uomo anziano è stato vittima di questa truffa subdola, che gli è costata un Rolex del valore di circa 6mila euro. L’episodio è avvenuto stamattina in via Mussi, lasciando l’uomo incredulo e inorridito. È importante diffondere queste informazioni per evitare che altre persone cadano nella stessa trappola.

La vittima, un uomo di 68 anni, è stato avvicinato da una sconosciuta che si è comportata in modo amichevole e familiare. La donna ha intrattenuto una conversazione con lui, dimostrando una grande confidenza, tanto da abbracciarlo prima di salutarlo cordialmente e allontanarsi. Solo in seguito, l’uomo si è reso conto che il suo prezioso Rolex non era più al polso. La ladra, intanto, si è velocemente allontanata salendo a bordo di un’auto, guidata da un complice che l’attendeva.

Dopo aver constatato il furto, la vittima non ha esitato a presentare denuncia presso gli agenti della Questura di Milano. Questo incidente mette in luce la necessità di una maggiore vigilanza e consapevolezza. È fondamentale collaborare con le forze dell’ordine, fornendo informazioni e segnalando situazioni sospette, al fine di prevenire tali episodi e di individuare i responsabili.

La tecnica dell’abbraccio è una truffa ben nota, ma purtroppo ancora molto efficace. I malviventi approfittano della gentilezza e della disponibilità delle persone per avvicinarle e sottrarre oggetti di valore senza che la vittima se ne accorga. Questo tipo di furto richiede una grande abilità e destrezza da parte dei ladri, che sfruttano il contatto fisico e la distrazione per compiere il loro scopo.

Per evitare di diventare vittima di truffe come questa, è importante seguire alcune precauzioni. Innanzitutto, bisogna mantenere sempre la giusta cautela, soprattutto con persone sconosciute che si avvicinano in modo insolito. Evitate di mostrare oggetti di valore in luoghi pubblici o frequentati da estranei. Inoltre, tenete presente che gli abbracci improvvisi o eccessivamente familiari da parte di estranei potrebbero nascondere secondi fini.