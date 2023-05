Una storia degna di un film d’azione si è svolta mercoledì mattina a Santa Chiara, quando un maldestro ladro ha rubato uno scooter utilizzato per il servizio postale. Ciò che avrebbe potuto sembrare una fuga perfetta è stata invece solo la prima tappa di un’avventura che si è conclusa con l’arresto del delinquente.

Il ladro, un marocchino di cui non sono state rese note le generalità, ha approfittato di un momento di distrazione del postino per impossessarsi dello scooter. Mentre il corriere era intento a consegnare delle lettere, il malvivente è salito in sella e si è dileguato, portando con sé anche le quattrocento bollette che Veritas avrebbe dovuto recapitare quel giorno.

Nonostante il furto fosse stato prontamente segnalato alla polizia, sembrava che il ladro avesse fatto perdere le sue tracce. Ma la giustizia ha giocato un tiro a sorpresa: qualche ora più tardi, il malcapitato criminale si è imbattuto casualmente nello stesso agente di polizia che aveva visto la sua fuga e aveva tentato di dargli la caccia.

La coincidenza si è rivelata fatale per il ladro. Bloccato dall’agente, nelle sue tasche sono state rinvenute le chiavi dello scooter, ancora parcheggiato nelle vicinanze. E, a sorpresa, all’interno del veicolo sono state trovate tutte le bollette, ancora intatte e pronte per essere consegnate agli utenti.

Il marocchino è stato immediatamente portato in questura a Santa Chiara, dove è stato denunciato per furto. Tuttavia, la sua sfortuna non si è fermata qui: si è scoperto che era privo di documenti e si trovava irregolarmente in Italia, rendendo necessaria l’apertura di una procedura di rimpatrio verso il Marocco.

I cittadini interessati sono stati rassicurati sul fatto che le bollette saranno recapitate puntualmente per i pagamenti. La situazione sembra ormai sotto controllo. I commenti su Facebook non si sono fatti attendere, con molti utenti che hanno espresso la propria indignazione per il comportamento del ladro e la loro solidarietà nei confronti di Veritas. Alcuni hanno anche elogiato l’agente di polizia per aver risolto brillantemente il caso e aver riportato la giustizia.

Tuttavia, alcuni internauti si sono chiesti come sia possibile che un soggetto irregolare sul territorio sia riuscito a compiere un furto così.