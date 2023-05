Cosa ne pensa l’autore

Teo Sebbas - L'episodio di tentato trucco nel concorso per la magistratura è estremamente preoccupante e mette in luce la vulnerabilità del sistema di selezione dei futuri giudici. È fondamentale garantire l'integrità e l'imparzialità di tali procedure, al fine di preservare la fiducia dei cittadini nella giustizia. È necessario che vengano adottate misure rigorose per prevenire e contrastare qualsiasi forma di frode o favoritismo, assicurando che solo i candidati più meritevoli e idonei siano selezionati per ricoprire ruoli così cruciali nella società.