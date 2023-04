Mentre usciva dalla chiesa di Olivarella, nel Messinese, un uomo sconosciuto ha aggredito la donna di 66 anni nel giorno di Pasqua. Mentre la donna stava uscendo dalla chiesa a messa finita, un uomo si era avvicinato a lei, lanciandogli improvvisamente un liquido corrosivo in direzione del viso della malcapitata, causandole gravi danni su diverse parti del volto, compresi gli occhi. La vittima è attualmente ricoverata all’ospedale di Milazzo ed è a rischio di perdere la vista.

I carabinieri della Compagnia di San Filippo del Mela affermano che sono vicini a una svolta nella ricerca dell’autore della brutale aggressione, avvenuta in Piazza Cannistraci, circa due settimane fa. Sembrerebbe che la vittima conosca di persona il suo aggressore, ma gli inquirenti starebbero lavorando sotto copertura, per evitare che informazioni importanti e utili sulla ricerca dell’uomo possano perdersi.

Gli stessi inquirenti stanno inoltre analizzando, in queste ore, tutti i filmati ripresi dalle videocamere poste vicino alla chiesa. Gli agenti stanno analizzando fotogramma per fotogramma il momento in cui l’uomo ha lasciato velocemente l’agente corrosivo sul volto della donna, in cerca di dettagli e indizzi preziosi.

Intanto, i medici stanno tentando, in queste ore, di limitare il più possibile i danni provocati dagli effetti corrosivi dell’acido, che stanno danneggiando il volto della vittima. Fortunatamente, subito dopo la tragedia, la donna era stata soccorsa tempestivamente da alcuni presenti. Successivamente la donna era stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Milazzo dal personale del 118, qui i medici avevano deciso il suo trasferimento presso il Policlinico di Messina, dove è stata medicata adeguatamente e dimessa.

La donna ha però riportato ferite importanti agli occhi, e ad una parte del viso. I medici la stanno sottoponendo ad una specifica terapia per evitare danni permanenti alla vista. La signora non corre pericolo per la sua vita, ma ancora è da capire l’entità del danno subito.