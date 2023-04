Il parto è un momento che porta solitamente una enorme gioia in una famiglia, un sentimento che si moltiplica nel caso in cui la gravidanza sia stata cercata per un lungo periodo. È quanto avrebbe dovuto accadere nel caso di Elisa Pierangioli, per la quale il momento di diventare madre si è trasformato in tragedia. La donna è infatti morta dopo 20 giorni dal parto cesareo, ed è stata chiesta l’autopsia per fare chiarezza su quanto successo.

Elisa, figlia del consigliere comunale Luigi Pierangioli di Campagnatico in provincia di Grosseto, viveva dal 2018 in provincia di Messina, luogo dal quale veniva il compagno Gianni Bontempo, di professione costruttore edile. La coppia da circa sette anni rincorreva il sogno di avere un figlio, un progetto più volte accarezzato e perso nel corso del tempo a causa di alcuni aborti spontanei che Elisa aveva subito-

Infine, a quasi 40 anni, è arrivata la tanto attesa notizia della nuova gravidanza. Un percorso difficile e seguito con apposite cure, fino alla nascita di una bambina poche settimane fa tramite parto cesareo presso l’ospedale di Palermo. È qui che iniziano i problemi, quando prima alla figlia e poco dopo anche alla madre viene riscontrata una infezione.

Una ricostruzione che non torna alla famiglia, dato che questa infezione non era stata individuata al momento del ricovero di Elisa, ed è un tipo di malattia che è solitamente associata al parto naturale. Le due vengono comunque curate dall’ospedale e dimesse, con il ritorno a casa che avrebbe dovuto rappresentare l’inizio della nuova vita della famiglia.

La sera stessa del ritorno a casa, Elisa accusa forti dolori al ventre ed ha un malore, proprio mentre il marito si trovava in Toscana per lavoro. La donna viene ricoverata presso l’ospedale Sant’Agata di Milazzo, in provincia di Messina, in quanto ritenuto più idoneo per affrontare il tipo di situazione che aveva colpito la donna.

All’arrivo in ospedale, la condizione della Pierangioli appare subito grave. La tac fa emergere la presenza di una forma aggressiva ed avanzata di setticemia, che la porta in breve tempo al decesso, avvenuto mercoledì. La famiglia della donna si è precipitata in Sicilia una volta appresa la notizia, ed ha nel contempo sporto denuncia per chiarire quanto accaduto.