Matteo Bassetti vince causa contro no vax: ”Giustizia è stata fatta, ora avanti con i prossimi processi”

Un individuo no vax è stato condannato dal tribunale di Genova per aver minacciato e molestato varie volte l’infettivologo Matteo Bassetti, attraverso messaggi e chiamate minatorie durante la pandemia da Covid. L’infettivologo ha commentato la sentenza con soddisfazione, dichiarando che giustizia è fatta, e ora attende l’esito dei prossimi processi, a carico di persone che hanno avuto una condotta simile al no vax.

L’uomo, di origini livornesi, aveva effettuato chiamate notturne e inviato messaggi di minacce e insulti all’infettivologo, attraverso il suo numero di cellulare privato. L’uomo usava Telegram, in cui frequentava il gruppo novax chiamato Basta Dittatura. Componenti di questo gruppo avrebbero condiviso online i numeri di telefono personali di Matteo Bassetti con altri utenti, numeri ottenuti dal livornese.

Lo stesso gruppo avrebbe pubblicato nelle chat non solo i numeri dell’infettivologo, ma anche numeri e dati personali di altri medici, giornalisti e politici, figure favorevoli alla campagna di vaccinazione anti Covid. Lo stesso Bassetti ha definito questo comportamento come una vera e propria persecuzione.

Le minacce e le molestie sarebbero avvenute nell’agosto 2021 subito dopo la querela fatta da Bassetti. Le indagini furono immediatamente avviate dalla polizia, il quale aveva subito identificato l’uomo. Il no vax è stato ritenuto colpevole dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Genova , Milena Catalano, che lo ha condannato a una pena pecuniaria di 1.500 euro e a un risarcimento di 3mila euro, oltre alle spese legali.

Secondo quanto denunciato dall’infettivologo, assistito dall’avvocato Giulia De Stefanis, l’uomo, dopo essere entrato in possesso del suo numero di telefono attraverso Telegram, lo aveva chiamato più volte di notte e poi gli aveva mandato messaggi di minacce via WhatsApp, con frasi come “Presto pagherà il conto“. Non è la prima volta che un no vax viene condannato per le minacce e le molestie al primario del San Martino. La sentenza è stata accolta favorevolmente da Bassetti, che ha commentato su Facebook che “Giustizia è fatta“, e che ora si attende l’esito degli altri processi.