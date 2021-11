Marjola Rapaj, la mamma 32enne del piccolo Matias, il bambino di 10 ucciso a coltellate dal papà lo scorso 16 novembre a Vetralla, dopo il ricovero in stato di choc, ora si trova a casa della sorella maggiore Marcela e del cognato Ubaldo e ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno dato il loro contributo con donazioni alla campagna aperta dal Comune, dicendo: “Grazie di cuore per l’affetto e la solidarietà che mi avete dimostrato”.

Il sindaco Sandrino Aquilani e l’amministrazione hanno aperto un conto corrente per aiutare la famiglia di Marjola all’Iban IT36T0893173350000040019756 su Banca Lazio Nord (causale – Raccolti fondi).Ora la donna è seguita da psicologi della Asl e dai servizi di assistenza del Comune.

Le parole della madre di Matias

Intervistata da Il Messaggero, Marjola non riesce ad andare molto oltre, dicendo: “Io, in questo momento di grande dolore non sono in grado di poter spiegare quello che sto provando.Il dolore è devastante. Non tornerò più in quella casa, non voglio più entrarci. Non riesco a pensare a cosa sia potuto succedere quel giorno terribile lì dentro”. Quella casa, in Strada Luzi a Cura, era stata acquistata da poco grazie al mutuo accordato da una banca.

L’omicidio di Matias

Dallo scorso settembre il 44enne MirkoTomkow non poteva vedere la donna e il figlio per via di un divieto di avvicinamento richiesto dalla Procura viterbese, dopo le indagini dei carabinieri di Vetralla su maltrattamenti e minacce alla compagna (che non lo aveva voluto denunciare). Lo scorso 16 novembre, il piccolo Matias sarebbe stato prelevato a scuola alle 13.30 da un parente e portato a casa, una palazzina di due piani a Cura di Vetralla.

Lì è stato ucciso con una coltellata alla gola. Il padre del bambino, arrestato poi con l’accusa di omicidio, è stato trovato privo di conoscenza in un’altra stanza dell’abitazione alla quale però, da qualche settimana, aveva il divieto di avvicinarsi. A trovare senza vita il figlio è stata proprio la mamma, rientrata intorno alle 15.30. I vicini, sentite le urla della donna, hanno chiamato i carabinieri. I soccorsi per il piccolo Matias si sono rivelati vani. Mirko Tomkow è stato invece stato portato in ospedale in codice rosso.

I funerali di Matias sono stati celebrati il 20 novembre scorso nella chiesa di Santa Maria del Soccorso a Cura di Vetralla. Sono state centinaia le persone presenti. Tra loro, oltre al sindaco Sandrino Aquilani e al dirigente scolastico, anche una rappresentanza del comando provinciale dei carabinieri e tanti compagni di scuola del bambino ucciso. Alla fine delle esequie sono stati lanciati in aria decine di palloncini gialli con il nome delle bambine e dei bambini che avevano conosciuto Matias. Molti anche gli omaggi lasciati di fronte al portone di casa, tra cui un pallone con scritto: “Sarai mio amico per sempre”.