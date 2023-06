Margherita Fiengo Pardi: “Io, figlia di due mamme: così quel doppio cognome mi ha cambiato la vita”

Il valore di un nome è spesso sottovalutato, ma per Margherita Fiengo Pardi, una giovane fotografa e regista di documentari di 21 anni, il suo doppio cognome rappresenta un simbolo di onore e riconoscimento. La sua storia è quella di una giovane donna che ha lottato per affermare la sua identità e quella della sua famiglia non convenzionale in un’Italia che sembrava negare la loro esistenza.

Fin da quando era bambina, Margherita si è posta delle domande importanti riguardo alla sua famiglia e alla sua identità. Per protesta, alla scuola aggiungeva a penna il cognome della sua madre non biologica sul registro. Fiengo diventava così Fiengo Pardi. Tuttavia, non tutti i professori gradivano questo gesto di rivendicazione personale.

La svolta nella vita di Margherita è arrivata nel 2018, quando il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, finalmente ha riconosciuto il suo atto di nascita, insieme a quello dei suoi tre fratelli, includendo entrambe le madri: Maria Silvia Fiengo (Mary) e Francesca Pardi (Francy). Questo gesto ha conferito a Margherita il suo doppio cognome, simbolo tangibile dell’esistenza e del riconoscimento della sua famiglia unica.

Margherita, soprannominata affettuosamente Marghi, possiede un’ironia affascinante, una risposta brillante e idee chiare. Ha dedicato il suo primo cortometraggio, intitolato “Chiedimi se..“, alla sua esperienza come figlia di una coppia omogenitoriale. Con questo lavoro, Margherita vuole far sapere al mondo “cosa vuol dire nascere con due mamme, al di là di tutte le bugie e assurdità che vengono raccontate su di noi“.

All’epoca dell’avvenimento che ha segnato la sua vita, Margherita aveva solo 16 anni e non comprendeva appieno il valore di quel gesto. Era un giorno di vittoria, poiché finalmente, anche per legge, aveva due madri. Ma ora, a 21 anni, con una maggiore consapevolezza, Margherita ha compreso quanto importante sia stata la trascrizione del suo atto di nascita.

Oggi Margherita può vivere con la certezza che, qualunque cosa accada, lei e i suoi fratelli hanno due genitori legalmente riconosciuti. Mentre Margherita è ormai maggiorenne, i suoi fratelli non lo sono ancora, ma grazie alla trascrizione dell’atto di nascita, godono di una doppia tutela legale. Solo un mese fa, quando Franci, la sua madre non biologica, ha avuto un problema di salute, Margherita ha riflettuto su quanto fossero fortunati ad avere questa tutela riconosciuta dalla legge.

La storia di Margherita Fiengo Pardi è un esempio di coraggio e perseveranza. Attraverso la sua arte e il suo impegno, Margherita si è battuta per far riconoscere la sua identità e la sua famiglia. La sua testimonianza ci spinge a riflettere sull’importanza di un sistema legale che tuteli e riconosca la diversità familiare, aprendo la strada a una società più inclusiva e rispettosa delle varie forme di amore e genitorialità.