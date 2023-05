Marco muore a 31 anni, addio allo youtuber che ha deciso di condividere la sua lotta contro il cancro per aiutare gli altri

Una triste notizia ha scosso il mondo di YouTube e i cuori di migliaia di persone. Marco, lo youtuber conosciuto come “Io vs Cancro“, ci ha lasciati mercoledì 10 maggio 2023, dopo una lunga lotta contro il cancro. A soli 31 anni, Marco aveva creato un canale su YouTube per condividere la sua esperienza e affrontare apertamente la malattia che ha cambiato la sua vita.

Due anni fa, Marco ha scoperto di essere affetto da un sarcoma maligno di 17 centimetri. La scoperta arrivò quando iniziò a provare dolore nella zona pelvica dopo Capodanno nel 2021. Le indagini mediche hanno confermato le sue paure, rivelando la presenza di una massa tumorale. Una diagnosi ancora più sconcertante: un sarcoma desmoplastico a piccole cellule rotonde, una malattia rara e impegnativa.

Nonostante le avversità, Marco ha deciso di aprire il suo cuore e la sua vita al pubblico, cercando di farne uno strumento di condivisione e supporto per chiunque si trovasse nella sua stessa situazione. Attraverso il suo canale YouTube, ha documentato i suoi trattamenti, gli esami, le sessioni di chemioterapia e i ricoveri, offrendo un punto di vista più profondo del suo percorso di lotta contro il cancro.

Marco ha saputo spiegare con sincerità e coraggio come funzionavano i cicli di chemioterapia, come il suo corpo reagiva alle sostanze utilizzate per combattere il cancro. Il suo obiettivo era quello di educare, ispirare e creare un senso di comunità tra coloro che affrontano le stesse difficoltà.

Questo è stato il suo ultimo video:

Il suo canale è diventato un luogo di confronto, in cui i suoi follower potevano trovare comprensione e condivisione di esperienze. Negli ultimi tempi, Marco aveva dovuto affrontare una dura verità: le cure non stavano funzionando come sperato. Ha deciso di intraprendere la terapia del dolore per trovare sollievo durante le ultime fasi della sua battaglia. Purtroppo, quattro giorni fa, sua madre ha comunicato che Marco stava cedendo, lasciando un vuoto immenso nel cuore di tutti coloro che lo conoscevano.

La madre di Marco ha scritto sui social, ringraziando tutti coloro che hanno sostenuto Marco nel suo cammino e condiviso le loro preghiere e il loro affetto. Le parole di commiato della madre hanno confermato la triste notizia della sua dipartita. Marco se n’è andato, ma il suo sorriso e la sua forza rimarranno per sempre nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto, incluso il pubblico che ha seguito da vicino la sua battaglia.