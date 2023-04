Mantova, giudice assolve marito aggressivo: troppo tempo intercorso tra una violenza e l’altra

Storie assurde, storie che sembrano uscite dalla mente di un regista dell’orrore ma che l’orrore lo superano ampiamente, invitando tutta la collettività ad una doverosa riflessione.

Forse c’è bisogno di fermarsi un attimo e capire cosa si prova nell’essere calpestati per due volte: una volta dall’aggressore, un’altra da chi, la legge, avrebbe dovuto applicarla per tutelare la vittima.

L’accaduto

Sappiamo quanto la violenza sulle donne sia un tema di scottante attualità e conosciamo perfettamente quanto, l’elenco delle vittime, sia in forte aumento. Parliamo di una piaga devastante che una povera donna di Mantova ha provato a denunciare, chiedendo aiuto alle forze dell’ordine. Maltrattata dal marito mentre era incinta e quando il piccolino era appena nato, ha trovato la forza di denunciare e le indagini, in codice rosso, sono scattate tempestivamente.

Peccato che, dopo un lungo processo, questa donna ha subito, dalla stessa legge, un altro maltrattamento. Oltre al danno anche la beffa, insomma, in quanto il giudice ha ritenuto di assolvere il suo carnefice, colui che avrebbe (il condizionale è d’obbligo) dovuto amarla e proteggerla, in quanto non l’ picchiata abitualmente, dando ragione alla difesa del 37enne aggressore che, come attenuanti, aveva apportato questa definizione: “Un maltrattamento vero e proprio per configurarsi deve essere reiterato”.

Un orrore, quello subtito dalla donna, che andava avanti da troppo tempo e di cui lei stessa, aveva descritto alcuni episodi. Una volta è stata minacciata con un coltello, un’altra le è stato sferrato un calcio nella pancia che l’aveva fatto sbattere rovinosamente contro un muro. Episodi che il marito aveva cercato di “liquidare” come errori o con uno scusa, di circostanza. Il pm, dopo la denuncia e l’inizio delle indagini, aveva chiesto una condanna di 3 anni e 3 mesi, mentre il giudice lo ha assolto. Una decisione che ha spiazzato lo stesso avvocato difensore dell’uomo. Le motivazioni verranno pubblicate entro 90 giorni. Intanto questo caso continua a lasciar sconvolti tutti i lettori che, per puro caso, proprio come me, si sono imbattuti nella storia dell’orrore vissuta dalla povera donna mantovana.