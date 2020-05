Manifestazione Anpi e centri sociali: Via delle Baleniere a Ostia chiusa con disappunto dei commercianti

Che sarebbe stato un pomeriggio caldo era scontato, ma che addirittura a rimetterci sarebbero stati tutti i commercianti di Via delle Baleniere, ad Ostia (Roma), forse nessuno poteva immaginarlo.

È stata infatti chiusa al traffico e alla sosta l’intera tratta di Via delle Baleniere, per la manifestazione che si terrà oggi da parte di Anpi, centri sociali, sindacati e altre sigle dell’estrema sinistra, che chiedono l’immediato sgombero delle famiglie italiane che da un mese hanno occupato gli stabili vuoti e abbandonati dell’aereonautica a poche centinaia di metri.

La rabbia dei commercianti

Un vero tam tam social è cominciato ieri, quando è iniziata a circolare l’immagine delle chiusure per tutto il tratto della storica via commerciale di Ostia. Una rabbia, quella dei commercianti, che si è riversata al momento sui social con insulti verso i centri sociali e con la richiesta alla prefettura di annullare quella che, secondo loro, è una assurda manifestazione, che in un momento così delicato post lockdown farà sprecare una giornata di lavoro e di incassi ai commercianti lidensi.

Un comunicato a mezzo stampa, poi rimosso dopo poche ore per le valanghe di polemiche che aveva scatenato, a firma dell’associazione Ostia Antifascista, indicava come la colpa fosse delle famiglie italiane, colpevoli di essersi affidate alla parte politica sbagliata e che questo tipo di azioni, se non passano attraverso i collettivi di estrema sinistra, finiscono cosi, con le richieste di sgombero. Un duro comunicato, quindi, che ha scatenato l’ira delle famiglie di Area 121 e di tanti cittadini di Ostia che, da giorni, non fanno mancare il proprio supporto all’occupazione portando un pasto caldo e un aiuto nella sistemazione dell’area.

Marsella: “Mi auguro che i commercianti li prendano a calci”

Dura la reazione del consigliere del X Municipio Luca Marsella che ha così commentato la chiusura di Via delle Baleniere, e che invita tutti “a sostenere e difendere le famiglie occupanti invitando i residenti ad Area 121, in via delle Baleniere 263 dalle 16,00“.

Poi, con tono provocatorio, aggiunge cosa dovrebbero fare commercianti e cittadini: “prendere a calci in c… PD e centri sociali che non vi faranno lavorare domani (oggi n.d.r.)”. L’invito è rivolto ai commercianti che hanno la loro attività in questa strada: “Sembra che la Polizia Locale abbia addirittura consigliato ai commercianti di chiudere e di perdere un giorno di lavoro per colpa di questi quattro straccioni, dopo la chiusura per l’emergenza coronavirus“, osserva Marsella.

Sarà quindi veramente un pomeriggio rovente ad Ostia: i cittadini nelle ultime ore hanno fatto capire chiaramente che oggi saranno a difesa, insieme a Luca Marsella e CasaPound, delle famiglie in emergenza abitativa. Una vera e propria presa di posizione, quella dei residenti, che hanno deciso di abbandonare definitivamente l’estrema sinistra, per manifestare accanto a queste famiglie ed alzare la voce per chiedere un immediato sgombero sì, ma quello dell’ex colonia Vittorio Emanuele.