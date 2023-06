Mamma investita mentre ha il figlio in braccio: grave bimbo di 8 mesi

Il cuore si spezza a leggere notizie del genere, soprattutto quando coinvolgono una situazione così disperata come quella che si è verificata due sere fa ad Alba Adriatica. Una mamma, che portava in braccio il suo bambino di appena otto mesi, è stata investita all’incrocio tra via Roma e viale della Vittoria.Sembra che la donna stesse attraversando sulle strisce pedonali quando è stata travolta dall’auto e la disgrazia è stata vissuta in diretta dal marito e padre del piccolo.

Fortunatamente, il conducente della vettura si è immediatamente fermato per prestare soccorso e ha anche chiamato i soccorsi.Il bambino è stato portato in ospedale, dove i medici hanno valutato la situazione e, in seguito, hanno deciso di trasferirlo al Bambin Gesù di Roma per un check-up più approfondito. Anche se la sua prognosi è riservata, al momento non sembra essere in pericolo di vita, ed è ciò che ci fa sperare in un lieto fine per questa vicenda.Invece, la mamma ha subito delle fratture alle gambe ed è stata ricoverata presso l’ospedale di Sant’Omero, dove riceve le cure e l’assistenza necessarie.

La compagnia dei carabinieri di Alba Adriatica è accorsa sul luogo del sinistro per effettuare i rilievi del caso, mentre le prime informazioni suggeriscono che il conducente dell’auto sia risultato negativo sia ai test di alcol che a quelli di droga.Siamo vicini alla famiglia in questo difficile momento e rivolgiamo a loro i nostri pensieri più sinceri. Speriamo che la situazione possa evolversi positivamente e che i loro cari possano tornare al più presto a casa, sani e salvi.

Il sinistro ha causato grande commozione ai cittadini di Alba Adriatica, che si sono subito stretti attorno alla famiglia della vittima per offrire il loro supporto e la loro solidarietà. Le indagini sono ancora in corso per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e capire le cause che l’hanno provocato.

In situazioni come queste è fondamentale prestare la massima attenzione al volante e rispettare le regole del codice della strada, soprattutto in presenza di pedoni e ciclisti. Non si tratta solo di una questione di rispetto delle norme, ma anche di tutela della vita umana, specie dei più piccoli e fragili. Siamo tutti responsabili della nostra sicurezza e di quella degli altri, e dobbiamo fare la nostra parte per prevenire i disperati episodi come quello occorso ad Alba Adriatica.