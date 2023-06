Mamma e figlio, con la sindrome di Down, si laureano insieme: ora lui punta alla specialistica

Madre e figlio, Antonella Maccarrone e Giovanni Trovato, hanno scritto insieme una storia di determinazione, amore e inesauribile energia. Di recente, entrambi si sono laureati in Scienze Motorie nello stesso giorno, un traguardo che ha emozionato e ispirato molte persone.

La storia di Giovanni è particolare, perché è nato con la sindrome di Down, una condizione che non ha mai impedito a lui e a sua madre di lottare per una vita piena e gratificante. Nonostante i medici abbiano prospettato un futuro incerto, Antonella non ha mai perso la speranza e si è dedicata completamente a suo figlio, trasformando quella mancanza di un cromosoma in un meraviglioso viaggio di vita.

“Ho dedicato tutta la mia vita a Giovanni“, racconta commossa Antonella. “Non ho mai smesso di sperare, nonostante le sfide che ci sono state poste. Ho lottato con tutte le mie forze affinché avesse una vita appagante. Quando ho capito che desiderava ardentemente conseguire una laurea, non ho potuto fare a meno di iscrivermi con lui per sostenerlo lungo il percorso di studi“.

Giovanni, nonostante la sindrome di Down, è riuscito a raggiungere traguardi notevoli nella sua vita. È ragioniere, musicista e ha una cintura nera di karate, con l’obiettivo di partecipare alle competizioni nazionali. Durante la pandemia, ha coltivato il sogno di laurearsi, desiderando investire la sua energia in qualcosa di concreto. È stato un momento propizio per dedicarsi agli studi. “Non ho detto a nessuno che ci eravamo iscritti all’università“, rivela Antonella. “Solo quando abbiamo superato l’ultima materia, ho raccontato ai nostri amici e parenti ciò che avevamo fatto. Posso dire di essere orgogliosa del traguardo raggiunto da mio figlio“.

Nelle dediche a fine tesi, madre e figlio si sono dedicati uno spazio speciale come punti di riferimento reciproci. Giovanni ha scritto: “Alla persona che mi ha permesso di concretizzare il mio sogno, a colei che ha sempre creduto in me, alla mia super mamma, grande donna, grande professionista, ma soprattutto pilastro della mia vita. Grazie, mamma“.