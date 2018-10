Maltempo in Sardegna: crolla un ponte a Cagliari. Allerta rossa in Liguria

La perturbazione atlantica, che ha colpito le Baleari, ha inferto un brutto colpo alla Sardegna meridionale: fiumi esondati, strade allagate ed interrotte, case evacuate, collegamenti terrestri e aerei interrotti. Ci sono anche feriti e morti. Le città più colpite sono Cagliari e la sua provincia. In via precauzionale, alcune scuole della provincia sarda sono chiuse.

È allerta rossa, per le forti precipitazioni nel ponente Ligure; in Toscana, Piemonte ed Emilia Romagna invece, è allerta gialla.

La situazione in Sardegna

È allerta rossa sui territori della Sardegna orientale e meridionale; nella zona della Gallura è invece codice arancione. Molte strade sono interrotte e ci sono ingenti danni al territorio. A causa della gravità della situazione, scuole ed uffici sono stati chiusi; bloccato anche lo scalo degli aerei; l’Enac ha infatti sospeso le operazioni di rifornimento di carburante e vietato la partenza. L’allerta meteo resterà in vigore fino alla mezzanotte di giovedì.

Il crollo del ponte e la voragine

Il bilancio della perturbazione che in queste ore sta colpendo la Sardegna è ingente: esondazioni e allagamenti, voragini, un ponte crollato, tantissime richieste di aiuto e salvataggi. Capoterra è il Comune più colpito.

La violenza delle forti piogge e dei venti hanno causato il crollo del ponte della Scafa che collega Cagliari alla statale 195 in direzione Capoterra e Pula. Il crollo ha tagliato in due la statale, impedendo il collegamento tra le due parti. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e Protezione civile.

Pochi chilometri prima, in direzione di Cagliari, su un altro tratto di strada, quello vicino al pontile della Rumianca, la pioggia ha causato una voragine. Questa ha totalmente inghiottito la strada già sommersa dopo la rottura degli argini del ponte Santa Lucia. Un’altra si è creata sul tratto provinciale tra Uta e Capoterra.

Allerta in Liguria

Dopo l’allerta gialla è adesso allerta rossa in Liguria ed in particolare sul ponente ligure a partire dalla mezzanotte. Le aree più colpite dalla perturbazione saranno le province di Imperia e di Savona. Per questo motivo i Sindaci hanno divulgato un comunicato che impone la chiusura delle scuole, di cimiteri, parchi, impianti sportivi e mercati in diversi comuni.