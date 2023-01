Malore uccide il figlio 45enne, poche ore dopo la mamma muore di crepacuore: tutto il paese al funerale

Ascolta questo articolo

Si è svolto ieri pomeriggio presso la chiesa di San Giovanni a Villafranca il funerale congiunto di Matteo Veroni e Franca Porta Scarta, madre e figlio morti tragicamente a poche ore di distanza l’uno dall’altra, che hanno affrontato l’ultimo viaggio insieme, così come insieme avevano trascorso la loro vita.

La tragedia che ha colpito giovedì la comunità di di Virgoletta, nel comune di Villafranca a Massa Carrara, ha sconvolto l’intera comunità, che ha presenziato in massa all’ultimo saluto per i due concittadini. Tutto è cominciato intorno alla mezzanotte di giovedì quando Matteo, 45enne, è rientrato a casa dopo una cena in compagnia di alcuni amici.

L’uomo ha accusato un grave malore mentre saliva le scale di casa, accasciandosi a terra. È stata proprio la madre 78enne a chiamare i soccorsi, ma nonostante gli sforzi degli operatori del 118, che hanno tentato a lungo di rianimare il 45enne, non c’è stato niente da fare. Franca, che ha visto il figlio esalare il suo ultimo respiro davanti ai suoi occhi, non ha voluto che il corpo fosse portato all’obitorio, e la camera ardente è stata allestita nella loro casa.

Poche ore dopo, i parenti ed amici della donna accorsi per dare l’ultimo saluto al figlio le hanno consigliato di coricarsi, per cercare di riposare. Non potevano immaginare che la donna non si sarebbe più svegliata. Franca è infatti morta nel sonno, poche ore dopo la morte dell’amato figlio, uccisa dal dolore della perdita.

Matteo, che era un camionista con la passione dei cavalli, aveva due fratelli, Cristina e Marco. La famiglia è molto nota nella comunità, ed è tra le famiglie storiche di Villafranca. Il sindaco Filippo Bellesi, ha commentato: “E’ un lutto per tutta la comunità. La comunità abbraccia la famiglia, condividendo il dolore per questa tragedia. Il padre di Matteo era imprenditore e ci ha lasciato già diversi anni fa“.