Malore improvviso mentre esegue lavori agricoli: morto 61enne a Tuturano

Tragedia a Tuturano, frazione del comune di Brindisi, dove nel pomeriggio del 4 aprile, un uomo del posto, Vincenzo Pierri, 61 anni, ha perso improvvisamente la vita mentre eseguiva dei lavori agricoli in un terreno di sua proprietà situato nei pressi di via Catalani, a pochi passi dalla locale caserma dei carabinieri. Secondo quanto si apprende dalle autorità e dai media locali, Pierri sarebbe deceduto a causa di un malore improvviso. A nulla sono valsi i tempestivi soccorsi dei sanitari del 118, i quali non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso della vittima. Sul posto sono intervenuti anche i militari dell’Arma della vicina caserma.

La notizia del dramma si è diffusa in fretta all’interno della piccola frazione brindisina. Sul luogo dell tragedia si sono recati famigliari, amici e conoscenti della vittima. Dell’accaduto, come di norma accade in questi casi, è stato avvisato anche il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Brindisi, il quale una volta accertata la morte naturale, poche ore dopo, ha restituito la salma ai famigliari in modo da poter svolgere il rito esequiale.

Il dramma della figlia morta in un incidente

Il decesso di Vincenzo Pierri ha lasciato, come detto, attonita la comunità tuturanese. Il 61enne era una persona molto nota nella cittadina brindisina. Quattro anni fa Vincenzo aveva perso la figlia Sarah, di 18 anni, in un terribile incidente stradale avvenuto sulla provinciale Cellino San Marco – San Pietro Vernotico, proprio alle porte di San Pietro.

Era il 23 marzo del 2018 quando l’auto sulla quale viaggiava Sarah, una Fiat Grande Punto, si ribaltò dopo una curva poco prima dell’ingresso a San Pietro Vernotico. Nel sinistro, che ebbe rivelanza nazionale, morirono altri due giovani, uno di Brindisi di anni 19 e un’altra di San Pietro Vernotico, di 17 anni.

Vincenzo lascia la moglie e un altro figlio. La comunità si è stretta adesso attorno alla famiglia, i funerali del 61enne saranno celebrati nella giornata del 5 aprile nella chiesa Santissima Addolorata di Tuturano alle ore 15:30. Eventuali informazioni saranno fornite dalla competente autorità.