Malore improvviso, il 29enne Andrea Giudicessa muore al lavoro

Si è accasciato all’improvviso poco dopo l’ora di pranzo di fronte ai suoi colleghi, e nonostante i lunghi tentativi di rianimazione, per lui non c’è stato niente da fare. Protagonista della terribile tragedia, che ha sconvolto la provincia di Terni nei primi giorni del 2023, un ragazzo di soli 29 anni, dipendente di un’azienda che opera nel settore elettrico a Bardano, nel comune di Orvieto.

Ad uccidere il giovane uomo, identificato come Andrea Giudicessa, potrebbe essere stato un improvviso e fatale malore cardiaco. La magistratura di Terni stabilirà nelle prossime ore se riterrà necessario far eseguire l’esame autoptico sulla salma del 29enne orvietano, mentre i i medici ipotizzano che il giovane potrebbe essere stato colpito da un infarto al miocardio, che non gli avrebbe lasciato scampo.

Dopo che Andrea si è accasciato, nel primo pomeriggio di lunedì 2 gennaio, i colleghi hanno immediatamente compreso la gravità della situazione, ed hanno chiamato il 118 mentre mettevano in atto le prime manovre di rianimazione. Sul posto i breve tempo sono accorsi i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia ed un’ambulanza, i cui operatori sanitari hanno continuato a praticare il massaggio cardiaco.

Per cercare di salvare la vita del 29enne, è stato attivato anche l’elisoccorso, arrivato intorno alle ore 14. Per consentire il suo atterraggio presso un parcheggio presente nella zona industriale di Fontanelle, gli agenti di polizia avevano provveduto a bloccare il traffico. Nonostante i lunghi tentativi di rianimazione dei sanitari, per Giudicessa non c’è stato niente da fare.

Il giovane, che pochi anni fa aveva subito la perdita del padre, lascia un fratello e la madre. La vicenda è ora nelle mani della magistratura di Terni, che dovrà nelle prossime ore decidere se disporre l’autopsia sulla salma del 29enne, per capire se fosse presente qualche problema congenito mai rilevato prima.