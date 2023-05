Maestra insulta e minaccia i bambini: "Basta piangere o ti butto tra i rami secchi"

Le scuole dell’infanzia o gli asili nido finiscono nuovamente sotto l’occhio del ciclone con insegnanti che adottano metodi coercitivi. Moltissime insegnanti, invece di insegnare ai bambini, li insultano e minacciano. L’ennesimo caso di maestra aguzzina arriva da Viterbo dove insultava e minacciava i bambini della scuola dove insegnava con epiteti e frasi agghiaccianti. Qui la ricostruzione dei fatti e come si è evoluta la situazione.

I fatti sono avvenuti in una scuola della provincia di Viterbo a seguito di alcune segnalazioni fatte dai genitori degli alunni ai Carabinieri. I genitori hanno notato che i bambini tornavano a scuola spaventati e intimoriti e che non avevano nessuna intenzione di seguire le lezioni di una insegnante che aveva un atteggiamento sbagliato nei loro confronti.

A quel punto, le forze dell’ordine, rendendosi conto della gravità della situazione, hanno deciso di installare delle telecamere di sorveglianza in modo da tenerla in osservazione per circa un mese per capire quali potessero essere i suoi atteggiamenti. Esaminando i video delle telecamere, si sono resi conto di un atteggiamento autoritario e da aguzzina della maestra verso i bambini.

I bambini, come si vede dai filmati, venivano minacciati e insultati con epiteti e parolacce. In un video si vede che la maestra prende per il braccio uno dei bambini con il chiaro intento di colpirlo. Inoltre, la donna verso alcuni bambini ripeteva frasi del genere: “Stai zitto non sei nessuno” o “smettila di piangere o ti butto dove butto i rami secchi”.

La stessa preside dell’istituto aveva già dei sospetti al riguardo e i filmati sono stati l’ennesima conferma. La procura di Viterbo ha deciso, preso visione dei filmati, di interdire la maestra dall’insegnamento per 12 mesi, per cui non potrà esercitare la sua professione di insegnante in nessun istituto che sia pubblico o privato della scuola italiana.