Il processo in aula mette in evidenza un profondo distacco tra due sorelle, Alessia Pifferi e Viviana Pifferi. Alessia, 37 anni, è stata arrestata alla fine di luglio 2022 per aver lasciato morire di stenti sua figlia Diana, abbandonandola da sola in casa per sei giorni. Viviana, invece, è la zia della piccola Diana e si costituisce parte civile nel processo insieme alla nonna, madre di Alessia.

Durante l’udienza, Viviana indossa una maglietta con la foto della bambina e dichiara che sua sorella non ha mai chiesto scusa né nelle lettere inviate a lei e alla madre, e che non le risponderà mai finché non si scuserà almeno una volta. Viviana si schiera contro sua sorella e sostiene di essere dalla parte giusta, poiché la persona che è morta è sua nipote. La donna, parte civile nel processo, ritiene che sia stata giusta la decisione dei giudici di non concedere la perizia per valutare la capacità dell’imputata di partecipare al processo, poiché ritiene che abbia lasciato la piccola da sola per una settimana, non si tratta di un impeto improvviso di cinque minuti.

In aula, lo sguardo delle due sorelle non si incrocia mai, ma Alessia ha scritto diverse lettere a Viviana da quando è dietro le sbarre nel carcere di San Vittore. Queste lettere non contengono alcuna forma di scuse e il silenzio continua poiché non arrivano nemmeno quelle. La difesa di Alessia Pifferi chiederà una perizia psichiatrica per valutare la sua capacità di intendere e volere al momento dei fatti, ossia quando la donna ha lasciato da sola in casa per sei giorni, tra il 14 e il 20 luglio 2022, sua figlia Diana, che aveva meno di un anno e mezzo.

È importante sottolineare che questa richiesta di perizia riguarda la capacità di affrontare il processo e non l’eventuale disturbo mentale al momento dell’omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, come contestato dalla Procura. La Corte d’Assise di Milano ha respinto un’altra richiesta di perizia psichiatrica presentata dalla difesa, ma questa volta riguardava la capacità di stare in giudizio, ovvero di affrontare il processo.

Il presidente della Corte, Ilio Mannucci Pacini, ha affermato che dall’unica relazione psichiatrica prodotta dalla difesa, redatta da una psichiatra del carcere di San Vittore, non emerge alcun elemento che possa far dubitare della piena capacità di Pifferi di partecipare al processo, come ha fatto fino all’udienza odierna, senza che sia mai stata sollevata tale incapacità. La relazione del novembre 2022 indica solo un ipotetico e possibile deficit cognitivo che, anche se fosse confermato, non potrebbe costituire un elemento sufficiente per escludere la capacità di partecipare al processo da parte di Pifferi.