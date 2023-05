Madre giù da un ponte insieme al figlio di 4 anni: i corpi senza vita trovati nel fiume

Cosa ne pensa l’autore

Teo Sebbas - L'opinione personale su questo fatto di cronaca è profondamente segnata dalla tristezza per la perdita di due vite preziose. È un evento che lascia senza parole e che riporta alla mente l'importanza di prestare attenzione e sostegno alle persone che potrebbero trovarsi in situazioni difficili. È fondamentale che la società si impegni sempre di più nella prevenzione e nella cura della salute mentale, offrendo supporto e risorse a coloro che ne hanno bisogno. La vicenda di Cles ci ricorda l'importanza di essere presenti per gli altri e di non sottovalutare segnali di disagio o di richiesta di aiuto.