La tragica vicenda di Meriem Mauris, una giovane madre di 33 anni residente a San Damiano, ha scosso la comunità di Torino. Dopo aver avvertito alcune perdite di liquido amniotico, Meriem si è recata all’ospedale di Chieri per ricevere immediate cure mediche. Sfortunatamente, le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate, costringendo i medici a eseguire un cesareo d’urgenza presso l’ospedale di Moncalieri. Purtroppo, la giovane donna ha perso la vita durante l’intervento, lasciando il marito e i loro quattro figli inorriditi e senza risposte chiare sulla tragedia che li ha colpiti.

Subito dopo l’accaduto, il marito e il fratello di Meriem hanno deciso di presentare un esposto legale per far luce sulla situazione e accertare eventuali responsabilità mediche. Il marito ha dichiarato di non aver mai ricevuto informazioni sulle criticità delle condizioni di sua moglie, che aveva già dato alla luce tre bambine in precedenza.

Inizialmente, l’ospedale di Moncalieri aveva escluso la possibilità di errori medici e non aveva avviato indagini interne. Tuttavia, la Procura di Torino ha ora aperto un’inchiesta e ha disposto l’autopsia sul corpo di Meriem, ipotizzando un possibile omicidio colposo commesso da alcuni tra medici e paramedici coinvolti nell’intervento.

La giovane madre era stata ricoverata alcuni giorni prima presso l’ospedale a causa di una gravidanza a rischio causata dalle perdite di liquido amniotico. Inizialmente sembrava che la situazione fosse sotto controllo, ma secondo quanto riferito dai familiari, il marito è stato avvisato intorno alla mezzanotte del 25 aprile dell’urgente necessità di un cesareo a causa di un’emorragia uterina imminente.

Nonostante i medici siano riusciti a far nascere la bambina, non sono riusciti a salvare la vita di Meriem. Il marito, devastato dalla perdita della moglie, chiede solo verità e giustizia affinché vengano accertate eventuali negligenze o errori medici che abbiano contribuito a questa tragedia. Nel frattempo, la neonata lotta ancora per la sopravvivenza, spingendo il padre a darle il nome della madre. Oltre alla richiesta dell’autopsia del corpo di Meriem, è stata anche disposta la confisca di tutta la documentazione clinica relativa al caso, al fine di condurre un’indagine approfondita e ottenere risposte per questa famiglia colpita da una perdita così insopportabile.