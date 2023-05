Madre di 37 anni muore a causa del cancro. L’annuncio del marito: "Ora hai trovato la pace"

Ci sono vite che si spezzano a causa di incidenti terribili o malattie che non lasciano scampo, proprio come è accaduto a una mamma di teramo che è morta a causa della malattia che l’ha colpita. Una donna, una madre di tre bambini e una moglie di 37 anni che ha dovuto dire addio a questo mondo, come racconta e scrive il marito sul suo profilo Facebook salutandola.

Ilenia Odoardi è un’infermiera e, proprio in ospedale, lei e il marito Massimo Olesio, anche lui infermiere, si erano conosciuti. Ai social, il marito affida tutto il suo dolore con le seguenti parole: “Amore mio, dolce tesoro, finalmente hai trovato la pace. Ma manchi, manchi da morire. Manchi come l’aria. Ho un dolore nel cuore che mai potrà guarire. Ringrazio Dio di avermi fatto incontrare te lungo il mio cammino di vita”.

L’uomo prosegue con il suo discorso di addio invitando, da lassù, a proteggerli, ad aiutarli, a fare in modo che i loro figli crescano sani e forti. Infine, le rivolge un aiuto affinché riesca ad andare avanti con la sua vita, nonostante il dolore che porta dentro. Dopo poco tempo dal loro incontro, hanno deciso di andare a vivere insieme.

In seguito, sono nati i due gemelli che ora hanno 4 anni e un maschietto di 2. Lo scorso luglio si sono sposati proprio con i bambini che sono stati i loro paggetti durante la cerimonia di nozze. Dantino Vallese, il sindaco di Corropoli, esprime tutto il suo cordoglio e la vicinanza per la perdita di questa donna e madre.

Dopo il dolore all’inguine, la donna si è recata immediatamente al Pronto Soccorso dove le hanno diagnosticato questo terribile male. Ha provato a lottare con tutte le sue forze, ma purtroppo non ce l’ha fatta. Oltre al sindaco di Corropoli, anche Aniceto Rocci, il primo cittadino di Castelnuovo, esprime tutto il suo dolore per questa perdita. Tantissimi i messaggi di dolore e cordoglio sui social.

I funerali saranno celebrati nel pomeriggio di oggi.