Madre apre raccolta fondi per operazione al cervello del figlio

Vedere il proprio figlio che sta male è una sofferenza per ogni genitore. Per aiutare o provare a salvare il figlio, affetto da un cancro al cervello, una mamma ha deciso, insieme alla sua compagna, di aprire una raccolta fondi in modo da sostenere le spese economiche per la sua sopravvivenza dal momento che, in questi casi, i costi sono esorbitanti e non tutti possono permetterselo.

Maria Suzzi è la mamma di Giovanni Latteri che, nella giornata di giovedì 18 maggio, ha deciso di lanciare sui social un appello, una raccolta fondi affinché qualcuno l’aiutasse a sostenere le spese per l’operazione al cervello del figlio, affetto da un glioblastoma con alto grado al quarto stadio. Giovanni è un ragazzo di 27 anni, originario di Pianura, Napoli, ricoverato da alcuni giorni all’ospedale di Milano dove dovrà sottoporsi a questo intervento.

Il trasferimento è avvenuto perché i medici e oncologi dell’ospedale di Napoli hanno diagnosticato un tumore che non lascia quasi nessuna possibilità di sopravvivenza. La madre racconta che, grazie alla generosità di parenti, amici, ma anche di persone che non conosce, è già riuscita a ottenere un buon bottino.

Un intervento che avverrà grazie alla tecnica Robot tumor in cui proveranno a rimuoverlo. Da un paio di giorni accusava delle emicranie, non avendo anche sensibilità alla mano destra. In base al racconto della madre, nei giorni scorsi ha perso anche la sensibilità al braccio e alla mano sinistra che ora sono immobilizzati. Nel momento della tac, gli è stato diagnosticato il brutto male al cervello.

La madre si trova in ospedale insieme aiutandolo a mangiare. Non possono sottoporlo a nessun tipo di trattamento dal momento che prima deve essere sottoposto a intervento. Un intervento che sarà effettuato nei prossimi giorni, sebbene siano davvero poche le possibilità di riuscire a farcela. Ha deciso di aprire una raccolta fondi, perché essendo collaboratrice domestica e avendo tre figli maschi e una femmina, non riesce a coprire tutti i costi.

Coloro che volessero aiutare la famiglia Latteri, questo è il codice IBAN per fare la propria donazione: IT40A3608105138283737083746.