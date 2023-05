Questa è la storia di due giovani che hanno affrontato insieme un percorso complesso e controverso. Un caso che ha messo in luce l’importanza di approfondire le dinamiche delle relazioni tra minori, portando alla luce sfumature difficili da comprendere.

Tredici anni lei, diciannove lui. Erano giovanissimi quando i due hanno avuto una bambina. Ieri si sono presentati insieme, mano nella mano e con la figlia in braccio, davanti al Tribunale di Mantova dove era in programma l’udienza preliminare nei confronti del ragazzo. Un’udienza che è stata rinviata a ottobre per un vizio di forma, ma che ha già sollevato molte domande nella comunità locale.

I fatti risalgono al 2021 quando il giovane, allora 19enne, e la ragazzina 13enne avevano intessuto una relazione nata dalla frequentazione che le due famiglie, amiche da anni, avevano. La ragazzina allora frequentava le scuole medie e furono proprio i professori a segnalare ai servizi sociali il suo caso quando rimase incinta.

La situazione è complessa, poiché la minore ha sempre sostenuto che tra i due non vi sia stata alcun abuso, ma solo amore. Nonostante le sue dichiarazioni, fu aperto un procedimento d’ufficio nei confronti del ragazzo per violenza sessuale su minore. Ieri i due si sono presentati con i loro avvocati e la bimba, nata nel frattempo, all’udienza preliminare.

La scena che si è svolta in tribunale ha lasciato tutti commossi. I due giovani si tenevano per mano, dimostrando un’affiatata complicità. Un’immagine che ha fatto riflettere e ha portato l’avvocato Giovanni Gasparini a dichiarare: “A sconfessare la violenza è stato lo stesso atteggiamento dei ragazzi, mano nella mano. Una situazione molto tenera“.

Durante l’udienza, la ragazzina avrebbe raccontato al giudice di aver preso l’iniziativa e che lui non ha respinto le sue avances nonostante gli anni di differenza. Questo ha alimentato il dibattito sulla definizione di violenza e sulle sfumature che possono accompagnare le relazioni tra minori.

È importante sottolineare che il caso richiede una delicata analisi delle leggi che proteggono i minori, ma anche una riflessione sulla complessità delle relazioni amorose tra giovani. Il rigore della norma deve essere valutato nel contesto di questa vicenda, nella quale non sembrano esserci prove di colpevolezza. Le parole dell’avvocato Giovanni Gasparini richiamano l’attenzione sulla tenerezza dell’atteggiamento dei due ragazzi.