Un professore universitario di 43 anni è stato condannato a sei anni di reclusione per pornografia minorile. Il docente di origini messinesi aveva creato un falso profilo su Facebook per adescare ragazzi minorenni, principalmente di origine straniera. Dopo aver ottenuto la loro fiducia virtuale, inviava loro foto che lo mostravano in situazioni sessuali e chiedeva, in cambio di denaro, che i giovani gli inviassero foto intime in cui erano completamente nudi e con i genitali in vista.

La condanna è stata emessa dal Tribunale di Macerata e relativa solo ad uno dei quattro ragazzi segnalati. Tuttavia, la rete illegale del professore è stata scoperta durante un’indagine internazionale che era scaturita dalla denuncia della scomparsa di un ragazzo di origine macedone. Le autorità avevano analizzato il computer e il cellulare del ragazzo trovato privo di vita in Germania, rivelando la presenza del docente siciliano e delle sue richieste illegali.

Gli inquirenti avevano scoperto che il professore accedeva al suo profilo falso di Facebook durante le sue permanenze a Macerata, città in cui teneva dei corsi universitari. Nonostante il pm abbia chiesto una condanna ancora più severa, gli avvocati difensori hanno richiesto l’assoluzione del loro assistito, poiché tre dei quattro ragazzi erano già maggiorenni. Ma il giudice Roberto Evangelisti ha stabilito la pena nei sei anni di reclusione.

Per il momento, gli avvocati hanno annunciato il ricorso in appello, nonostante la lettura delle motivazioni della sentenza, ma la vicenda insegna ancora una volta quanto Internet sia un luogo oscuro e patologico per molti, e quanto sia importante essere consapevoli e vigili in tale ambiente. La vicenda, inoltre, pone in luce l’enorme responsabilità che le figure di riferimento hanno nei confronti dei giovani studenti che si affidano alle loro cure e alla loro istruzione.

Si tratta di un passo importante per il sistema giudiziario, che dovrà valutare nuovamente il caso e capire se la sentenza emessa dal Tribunale di Macerata sia stata in linea con le normative vigenti. Tuttavia, è altrettanto importante considerare il benessere e la tutela dei minori, vittime di un reato tanto grave e deprecabile.