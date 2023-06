Lutto nel calcio, il 18enne Anwar Megbli del Livorno deceduto in un incidente

Il mondo del calcio italiano piange la scomparsa di Anwar Megbli, giovanissimo calciatore del Livorno che è deceduto in seguito ad un tamponamento in strada. Il 18enne, in forza alla Juniores Nazionale dell’Us Livorno, è subito apparso in gravi condizioni dopo il sinistro, che si è verificato nella notte tra sabato e domenica mentre era a bordo di uno scooter.

L’attaccante italiano, residente a Rosignano, viaggiava sul retro del veicolo insieme ad un amico, quando il motorino è stato tamponato da una macchina intorno alle 5 del mattino di domenica 4 giugno lungo l’Aurelia, nel territorio comunale di Castagneto Carducci, tra San Vincenzo e Donoratico. Un forte scontro che ha fatto sbalzare i due giovani ragazzi dal mezzo a due ruote, lasciandoli entrambi in gravi condizioni.

In seguito al tamponamento, sono apparse immediatamente serie le condizioni del giocatore, che è stato trasportato in elicottero all’ospedale Cisanello di Pisa. Tuttavia nonostante i loro sforzi, i medici del nosocomio non sono stati in grado di salvare l’adolescente, e purtroppo nel pomeriggio di lunedì 5 giugno, hanno dovuto dichiarare il decesso di Anwar.

Il suo amico che era con lui a bordo del motorino, anche lui un giovane ragazzo, è tuttora ricoverato in condizioni gravi nel reparto rianimazione dell’ospedale di Livorno. La Procura ha nel contempo aperto un fascicolo per ricostruire la dinamica ed eventuali responsabilità per quanto accaduto sull’Aurelia all’alba di domenica.

La squadra ha annunciato la notizia sui social: “Oggi, in seguito ad un tamponamento stradale nella notte tra sabato e domenica, ha perso la vita Anwar Megbli, attaccante classe 2005 degli Juniores nazionali dell’Unione Sportiva Livorno 1915, nella scorsa stagione aggregato alla prima squadra in diverse occasioni.Tutta la società esprime le più sentite condoglianze alla famiglia in questo momento di profondo dolore“.