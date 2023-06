L’ultima immagine di Kata, i genitori a "Chi l’ha visto": "Lasciatela andare"

Non c’è ancora nessuna traccia della piccola Kata, la bambina di 5 anni scomparsa da sabato dall’ex hotel Astor di Firenze. Mentre continuano senza sosta le indagini, i genitori Katherine e Miguel hanno lanciato un appello dalle telecamere della trasmissione della Rai “Chi l’ha visto“.

“Chiedo di sapere dov’è mia figlia. Non so nulla“, ha detto in lacrime la madre Katherine Alvarez, 26 anni, che era al lavoro presso un supermercato quando la bimba è scomparsa nel nulla. “Mi manca tanto mia figlia. Per favore, lasciatela andare. Sono cinque giorni che non la vedo e non la sento. Aiutateci a trovare nostra figlia“.

“Polizia e carabinieri non ci dicono nulla“, lamenta il padre, che è stato appena fatto uscire dal carcere dopo aver ingerito detersivo quando ha appreso la notizia della scomparsa della figlia domenica.”Non so chi può averla presa. Non so cosa pensare. Non ci posso credere. Mia figlia è stata rapita, non so se per estorsione o altro. Non lo so“.

L’uomo ha raccontato di essere arrivato in Italia quando Kata aveva 6 mesi, e che avevano inizialmente cercato casa nel vicino comune di Prato ed a Firenze, ma che non erano riusciti a trovare una stanza in affitto. “Poi, grazie a Dio, ho trovato questo posto tramite un peruviano, mi ha detto che c’era un albergo occupato e siamo venuti qui“.

Nel frattempo continuano le indagini, che stanno seguendo la pista della lite tra migranti che occupano l’ex hotel abusivamente, mentre spunta anche la pista dell’orco. “C’era un uomo con un palloncino dove giocavano i bambini“, avrebbe infatti riferito il fratellino di Kata. La polizia ha diramato le ultime immagini note della bambina riprese da una videocamera di sorveglianza, che la mostrano uscire dall’edificio insieme ad altri bambini con i quali stava giocando e poi fare rientro.