Lotta per la verità sulla morte della figlia, opponendosi alla richiesta di archiviazione

La famiglia di Lucia Raso, la donna di 36 anni di Verona, che il 23 novembre del 2020 precipitò dalla finestra di un appartamento in Baviera durante una visita al suo fidanzato Christian Treo, non si rassegna alla richiesta di archiviazione, e ha presentato subito una richiesta di opposizione. L’udienza successiva è stata già fissata per il giorno 14 giugno.

La versione del fidanzato Christian Treo afferma che il giovane era appena entrato nella camera, e aveva visto Lucia posizionata sul davanzale della finestra. L’uomo avrebbe subito capito che la donna si stava per gettare giù dalla finestra. La dichiarazione racconta di come Christian abbia reagito d’istinto nel tentativo di salvarla,:voleva afferrarla e bloccarla, ma non aveva fatto in tempo, precipitando.

Questa specifica versione dell’uomo non è mai stata presa come veritiera dalla famiglia della vittima. La madre della ragazza, Maria Xenia Sonato, non ha neanche accettato la richiesta di archiviazione, avanzata dal sostituto procuratore Stefano Aresu, e ha presentato una richiesta di opposizione. L’udienza è fissata per il giorno 14 giugno 2023. La madre ha dichiarato che la versione di Christian, e i dettagli della vicenda sono molto incerti, con troppi punti oscuri e modalità da chiarire, quesiti e domande che non hanno ancora trovato una risposta.

La donna, assistita come parte lesa dall’avvocato Enrico Bastianello, è convinta che basterebbe fare un confronto tra la versione dell’uomo, e le versioni dei due coinquilini, per scoprire i fatti realmente accaduti di quella notte. La famiglia della 36enne crede pienamente che non si tratti di suicidio. Lucia Raso, stando alle dichiarazione della madre, non può essersi gettata di sua volontà dalla finestra dell’appartamento al primo piano, ma che in realtà la donna sia stata spinta di proposito.

Il volo dalla finestra dell’appartamento di Landshut, in Baviera, non ha lasciato scampo alla donna. La veronese aveva impattato violentemente la testa sul marciapiede, subendo un mortale trauma cranico.