L’ospedale è troppo distante, Francesco nasce nella Jeep dei genitori lungo la statale

Cosa ne pensa l’autore

Manuel Giusti - La vicenda dimostra come la vita possa essere imprevedibile e come bisogna essere sempre pronti ad affrontare anche le situazioni più inaspettate. Tuttavia, essendo riusciti a far nascere il loro bambino in condizioni così difficili, la coppia può sicuramente affrontare qualsiasi sfida la vita gli riservi. Secondo me deve essere stata una bellissima emozione per la coppia.