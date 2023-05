Lo studio come arma contro la depressione, quinta laurea a 92 anni

Il professore Rocco Veri ha compiuto un’impresa straordinaria, laureandosi per la quinta volta all’età di 92 anni. La sua ultima laurea, in Scienze e Tecnologie Alimentari, è un traguardo prestigioso, soprattutto considerando l’età avanzata del professore, e il periodo difficile che ha dovuto affrontare dopo la morte della moglie. Veri aveva deciso di tornare a studiare sei anni fa, dopo che la malattia aveva portato via la sua amata moglie. Lo studio lo ha aiutato a superare la depressione, che lo aveva colpito dopo la perdita della sua compagna.Il professore Veri è originario di San Vito Chietino, un paesino dell’Abruzzo. Ha trascorso gran parte della sua vita insegnando, prima al liceo Galileo Galilei di Firenze e poi in altri licei.

Durante la cerimonia di laurea, molti dei suoi studenti saranno presenti per celebrare il suo successo, perché conservano un ricordo affettuoso del loro vecchio insegnante. La moglie, con cui ha condiviso ben 63 anni di vita, purtroppo non sarà presente alla cerimonia.

Veri avrebbe voluto studiare medicina dopo aver frequentato il liceo classico di Lanciano, ma ha rinunciato a causa della sua paura degli aghi. Aveva quindi scelto di studiare Agraria, approdando a Firenze, dove ha conseguito diverse lauree, tra cui quella in agricoltura tropicale e subtropicale, in produzione animale a indirizzo tropicale e in enologia e viticoltura. Durante la sua vita, ha anche vissuto 14 anni in Africa, dove ha insegnato in diverse scuole italiane e ha svolto missioni in Tanzania, Zambia, Marocco e Repubblica del Congo.

Il professore Veri ha dichiarato di aver ricevuto il sostegno dei suoi figli, che hanno apprezzato la sua scelta di tornare a studiare. Molte persone gli hanno detto che è stato un pazzo a laurearsi a questa età, ma Veri ha spiegato che lo studio lo ha aiutato a combattere la tristezza e la depressione. Ha anche raccontato di aver avuto un attacco cardiaco il giorno dopo la morte della moglie, ma è stato fortunato ad avere il figlio accanto a lui in quel momento.