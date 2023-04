Livorno: 80enne uccide l’ex genero a fucilate e fugge, è caccia all’uomo

Massimiliano Moneta è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nel pomeriggio di martedì 11 aprile, ed è in corso la caccia all’uomo a Rosignano e sulla costa livornese per l’autore dell’omicidio. La polizia sta cercando il colpevole, che ha un nome: Antonino Fedele, l’ex suocero della vittima 57enne.

Moneta era infatti nel bel mezzo della separazione della figlia di Fedele, e probabilmente è proprio questo il motivo che ha portato a forti dissidi tra i due, che andavano avanti da lungo tempo. Proprio ieri era prevista un’udienza di separazione presso il Tribunale di Livorno per discutere della custodia dei figli, e forse i due si sono incontrati per un ultimo tentativo di chiarimenti.

La vittima si è recata nel podere del suocero a Vada, dove l’uomo, originario della Calabria, si era trasferito anni fa, insieme al suo avvocato civilista. Durante l’incontro suocero e genero si sono allontanati verso l’orto, quando i vicini di casa e l’avvocato hanno sentito improvvisamente degli spari ed hanno avvisato le autorità, che hanno inviato sul posto i soccorritori con medico ed i Carabinieri. Per Moneta non c’era più niente da fare, ed è stato dichiarato morto sul posto vicino all’arma del delitto, un fucile da caccia.

A breve sono arrivati gli esperti della Scientifica, i medici legali, il sostituto procuratore dalla Procura di Livorno Pietro Peruzzi e l’ex moglie della vittima, insieme alla loro figlia. L’80enne Fedele si è invece dato alla fuga subito dopo il delitto, ed è in corsa la caccia all’uomo, con l’ausilio anche di elicotteri ed unità cinofile, per rintracciarlo.



Non è al momento chiaro se abbia agito da solo o se abbia avuto l’aiuto di un complice nell’omicidio, né se fosse programmato. Non si esclude che sia stato aiutato nella fuga da qualcuno, dato che la sua auto era ancora al podere al momento dell’arrivo delle autorità.