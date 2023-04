Litiga con l’intero condominio e lancia un manufatto di cemento dal quarto piano

Nella città di Galatina, provincia di Lecce, una persona avrebbe tormentato i suoi vicini di condominio per molti anni e sarebbe stata coinvolta in numerosi litigi con loro. Nella giornata di ieri, gli ultimi litigi hanno raggiunto il culmine quando la persona avrebbe lanciato un oggetto in cemento dal quarto piano del palazzo.

Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. La persona è stata fermata dalla polizia, ma ha reagito in modo violento anche verso gli agenti. Alla fine, è stata arrestata e accusata di vari reati, tra cui minacce aggravate, danneggiamento, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Giampiero Tramacere, un uomo di 46 anni di Galatina che era già noto alle autorità e su cui erano in corso delle indagini, è stato arrestato nel tardo pomeriggio di ieri dagli agenti del Commissariato di polizia di Galatina e portato in custodia cautelare.

Dopo che alcuni inquilini del condominio in cui vivevano avevano lanciato l’allarme, segnalando il suo comportamento vessatorio e molesto protrattosi per anni, i poliziotti sono intervenuti. Dopo l’ultimo litigio con un altro inquilino, che aveva già richiesto l’intervento della polizia due volte nelle ore precedenti per placare la situazione, il 46enne ha lanciato un manufatto in cemento dal quarto piano che si è infranto sul terrazzo del suo vicino, causando solo danni materiali.

Quando gli operatori sono intervenuti per accompagnare Tramacere in commissariato, lui ha reagito con violenza, calciando e colpendo con i pugni i poliziotti. È seguita una breve colluttazione, che ha causato ferite guaribili in 7 giorni a due poliziotti, i quali sono stati costretti a farsi medicare al pronto soccorso. Tramacere è stato perquisito e sono stati trovati addosso una lima e delle pinze con punte acuminate, che sono state considerate potenzialmente pericolose come armi bianche. Per questi motivi, è stato portato in custodia cautelare presso la casa circondariale di Lecce.