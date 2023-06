Lido di Classe: Isabel muore a 7 anni travolta da un’onda

Aveva solo 7 anni la piccola bambina che è deceduta dopo essere stata travolta da un’onda al mare. Non ce l’ha infatti fatta Isabel Zanichelli, che da domenica si trovava ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Sant’Orsola di Bologna, dopo un principio di annegamento verificatosi nel corso della mattinata di domenica.

Il fatto si è svolto davanti a una spiaggia libera di Lido di Classe, in provincia di Ravenna, dove la bambina, approfittando della bella giornata di sole, si trovava insieme ad i parenti per una giornata al mare. È proprio davanti agli occhi dei suoi familiari che la piccola è stata improvvisamente travolta da un’onda mentre faceva il bagno insieme al padre e la sorellina di 5 anni.

Tutti e tre sono stati trasportati a riva, e sono stati immediati i soccorsi non solo del bagnino, ma anche i un operatore del 118 ed una dottoressa, entrambi fuori servizio e che si trovavano sul posto per caso. Le condizioni di Isabel sono apparse però subito come estremamente gravi: la piccola era priva di coscienza, cianotica ed era entrata in arresto cardiocircolatorio.

Il 188, allertato dai presenti, ha inviato sul posto un’ambulanza e una automedica del 118, i cui operatori hanno proceduto con la ventilazione per alcune decine di minuti. Dopo essere riusciti a far tornare il ritmo cardiaco alla bambina grazie anche ad un defibrillatore, il trasporto in ospedale di Ravenna, dal quale poi è stata trasferita al Sant’Orsola di Bologna.

Purtroppo, nonostante gli sforzi del personale del nosocomio, per la piccola Isabel non c’è stato niente da fare. La bambina, che viveva insieme alla sua famiglia a Bagnolo in Piano in provincia di Reggio Emilia, ha perso la vita nella mattinata di lunedì 26 giugno. La comunità di Bagnolo in Piano si stringe attorno a papà Enzo, mamma Ulyana e la sorellina.