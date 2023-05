Licenziato dal suo capo perchè era andato in Emilia Romagna per aiutare chi ha perso tutto

Un giovane coraggioso e altruista, Marco Santacatterina, è stato protagonista di una vicenda che ha suscitato scalpore e indignazione. Il ventenne, studente e rider, è stato licenziato dalla pizzeria in cui lavorava a Thiene, nel vicentino, dopo aver deciso di mettere da parte i suoi impegni lavorativi per recarsi nell’Emilia Romagna e offrire il suo aiuto alle persone colpite dall’alluvione.

La storia di Marco è quanto di più grottesco si possa immaginare. Il ragazzo aveva comunicato tempestivamente al suo datore di lavoro, già giovedì scorso, la sua indisponibilità nel weekend a causa dell’intenzione di recarsi nei territori colpiti dall’emergenza. Tuttavia, la risposta che ha ricevuto è stata sorprendente e offensiva. Il suo datore di lavoro lo ha definito con epiteti denigratori come “coglion.” e “buffone“, dimostrando un completo disinteresse verso l’emergenza che stava colpendo l’Emilia Romagna. Il messaggio di congedo “Bye bye” è stato solo l’epilogo di un licenziamento ingiusto e senza scrupoli.

In un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, Marco ha sottolineato che avrebbe preso la stessa decisione anche se si fosse trattato di aiutare una famiglia. Il suo gesto dimostra una grande sensibilità verso il prossimo e una spiccata consapevolezza dei valori della solidarietà e dell’aiuto reciproco. È incredibile che solamente due giorni di volontariato siano stati sufficienti per mettere in gioco il suo posto di lavoro e il suo futuro economico.

Il giovane rider ha voluto sottolineare l’importanza di non anteporre mai il denaro alla salute e al benessere delle persone. Ha affermato che le due giornate trascorse nell’Emilia Romagna, aiutando chi si trovava in difficoltà, hanno rappresentato un arricchimento ben più grande di un compenso economico. Marco ha voluto lanciare un appello alla società affinché si valorizzino i principi di solidarietà e di aiuto reciproco, che spesso vengono messi in secondo piano di fronte all’importanza del denaro.

Il giovane volontario ha inoltre raccontato come il disastro dell’Emilia Romagna abbia riportato alla sua mente gli eventi che colpirono la sua stessa terra nel 2010. Questo ha scatenato in lui un senso di dovere nei confronti delle persone colpite e lo ha spinto a mettersi in gioco senza esitazioni. Marco ha voluto ringraziare tutte le persone che gli hanno dimostrato solidarietà e sostegno dopo aver condiviso la sua storia, compreso il sindaco della sua città.