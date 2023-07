Libero l’uomo che sfregiò con agente chimico Lucia Annibali nel 2013: sconto di pena e rimpatrio in Albania

Un caso che ha fatto scalpore torna alla ribalta delle cronache: Rubin Talaban, il colpevole di aver lanciato un agente chimico in faccia a Lucia Annibali, è stato rilasciato dalla prigione e attualmente vive in Albania. Questo avvenimento ha suscitato molte reazioni, considerando che la sua pena di 12 anni di reclusione non è stata ancora completamente scontata.

I fatti risalgono al lontano 2013, quando l’avvocata Lucia Annibali venne sfregiata sul pianerottolo della sua abitazione a Pesaro. Talaban, insieme al complice Altistin Precetaj, fu condannato a 12 anni di detenzione, mentre il mandante, l’avvocato Luca Varani, ex fidanzato della Annibali, ricevette una condanna ancora più severa di 20 anni.

La notizia della libertà di Talaban è emersa durante un processo svoltosi ieri mattina a Pesaro, nel quale il suo coinvolgimento in presunte attività legate a sostenze stupefacenti è stato esaminato. Ciò che è emerso durante l’udienza è che Talaban è attualmente un cittadino libero che risiede in Albania, non più detenuto per il caso di Lucia Annibali. Nel mese di aprile, è stato espulso dall’Italia e accompagnato al confine dalle forze dell’ordine.

Considerando anche i precedenti, la sua pena sarebbe terminata il 9 ottobre 2024, includendo anche i 855 giorni concessi di liberazione anticipata per buona condotta. Pertanto, con meno di due anni rimanenti per la fine della sua pena, Talaban ha potuto richiedere la scarcerazione e l’espulsione dall’Italia. Gli è vietato rientrare nel territorio nazionale per un periodo di 10 anni, e nel caso in cui venisse trovato sul suolo italiano, verrebbe nuovamente arrestato per scontare la sua condanna e affrontare ulteriori accuse per la sua fuga anticipata.

La cattura di Talaban avvenne il 1° maggio 2013 a San Salvo Marina, in provincia di Chieti, dopo una fuga di quindici giorni. Era sul punto di scappare in Albania. Secondo gli inquirenti, Talaban avrebbe ricevuto 30.000 euro da Varani, il suo ex fidanzato, mossa da un sentimento di gelosia per una relazione finita a cui non voleva arrendersi: 5.000 euro immediatamente e il resto successivamente. Durante le indagini, furono trovate tracce di agente chimico con una concentrazione del 40% nell’auto di Rubin Talaban.

Dopo una condanna iniziale di 14 anni, la pena fu ridotta a 12 in appello. Riguardo al processo in corso, l’accusa sostiene che nel 2013 Talaban si sarebbe sbarazzato di una borsa durante un controllo delle forze dell’ordine. All’interno della borsa c’erano 9.000 euro in contanti. Secondo l’accusa, quella somma doveva essere utilizzata per l’acquisto di sostanze stupefacenti.