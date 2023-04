L’ex fidanzato di Matteuzzi sta chiedendo di far comparire Maria De Filippi al processo come testimone

Il 3 maggio, davanti alla Corte d’Assise di Bologna, inizierà un processo nei confronti di Giovanni Padovani per l’omicidio di Alessandra Matteuzzi. La difesa di Padovani vorrebbe chiamare Maria De Filippi come testimone, per dimostrare che l’omicidio non fu premeditato.

L’ex calciatore di 27 anni attualmente è accusato del delitto avvenuto sotto casa della vittima, a Bologna, nell’agosto dello scorso anno. Padovani risponde di omicidio aggravato da premeditazione, futili motivi, stalking e relazione affettiva.

L’avvocato difensore di Giovani Padovani, Gabriele Bordoni, chiede ai giudici di ascoltare l’intervento della conduttrice in dibattimento. Bordoni sostiene che Giovanni Padovani abbia avuto un contatto telefonico con il programma televisivo “Uomini e Donne” di Canale 5 il 23 agosto 2022, il giorno esatto dell’omicidio di Alessandra Matteuzzi. Il legale racconta che Padovani aveva chiamato direttamente la trasmissione per offrire la sua disponibilità a partecipare alle preselezioni come concorrente per la settimana successiva.

L’avvocato Bordoni avrebbe chiesto, varie volte, alla trasmissione di Uomini e Donne, di confermare quel contatto, e il contenuto dei messaggi scambiati. Secondo la difesa dell’uomo, quel contatto dimostrerebbe che l’uomo stava programmando i suoi impegni per i giorni successivi, e quindi non aveva nessuna intenzione precisa e premeditata di uccidere Alessandra quella sera. Ma la richiesta del legale di ottenere un riscontro di quel contatto, e del suo contenuto, non ha avuto risposta, motivo per cui ha deciso di chiedere di sentire la conduttrice. Bordoni avrebbe anche chiesto alla Corte di effettuare una perizia psichiatrica per verificare se Padovani sia in grado di intendere e volere, e se possa partecipare al processo.

Gli avvocati della famiglia Matteuzzi hanno espresso il loro commento riguardo alla richiesta di perizia psichiatrica proposta dalla difesa nei confronti di Giovanni Padovani. Hanno affermato di comprendere l’esigenza della difesa di difendere Padovani al meglio, ma sostengono che non vi sono elementi sufficienti per dubitare della sua capacità di intendere e di volere o di stare nel processo. Di conseguenza, ritengono che non sia necessaria una perizia psichiatrica.

La Procura, con il procuratore aggiunto Lucia Russo e i legali dei familiari della vittima, gli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini, ha invitato diverse persone come testimoni nel processo per l’omicidio di Alessandra Matteuzzi. Tra queste figure ci sono: i colleghi, i familiari, gli amici e i compagni di squadra dell’imputato, i vicini di casa della vittima, sei donne che hanno avuto una relazione con l’imputato, i poliziotti che hanno svolto le indagini, i consulenti medico-legali e informatici della Procura e di parte. E tra questi, potrebbe anche esserci Maria De Filippi.