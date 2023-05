Lettera di una 60enne: "Mio marito lo vedo come mio fratello, una parte di me in cui è sbagliato cercare la felicità"

Margi è una sessantenne che ha affrontato la vita con coraggio e ottimismo nonostante le delusioni che ha dovuto affrontare lungo il suo cammino. Margi, una donna timida, educata e riservata, si è rivelata un’autentica fonte di riflessione per chiunque abbia conosciuto il suo percorso.

Fin dalle prime righe emergono i tratti salienti di Margi: un’anima ferita bisognosa di cure, una romantica sognatrice con una vita carica di delusioni e qualche piccola gioia. Nonostante le avversità incontrate lungo il suo percorso, Margi non ha perso la speranza e il desiderio di un “domani migliore“.

In un mondo in cui le favole ci insegnano che il vero amore porta alla felicità, Margi ha imparato a sue spese che cercare la felicità in un partner è ”spesso un errore”. Ha avuto diversi mariti, ma nessuno di loro l’ha apprezzata, rispettata o amata. Questa realtà crudele potrebbe sembrare un déjà vu per molti, ma è la verità a cui Margi si è scontrata ripetutamente. Tuttavia, anziché lasciarsi abbattere, Margi ha deciso di concentrarsi su altre passioni nella sua vita. Adora la fotografia degli animali, la scrittura, la pittura e la lettura di libri. Trova ispirazione nella perfezione della natura, che senza l’interferenza dell’uomo, si manifesta in tutta la sua bellezza. Nonostante le sue delusioni nelle relazioni umane, Margi ha trovato consolazione nella sincerità della natura.

Oggi vive con un marito che definisce solo un “fratello“. Condivide con lui i pranzi in trattoria, le passeggiate, le gite fuori porta, ma non condivide nemmeno il letto. Margi ha imparato ad adattarsi e ad accettare il suo destino con ottimismo. Nonostante tutto, ha una serie di hobby e passioni che costituiscono il suo piccolo universo, un tesoro prezioso per lei.

Margi ci insegna il valore di saper apprezzare ciò che si ha e di proteggere le piccole gioie che la vita ci regala. Sottolinea che molte coppie vivono un autentico amore, ma per molti altri, come lei, questa sembra ”un’utopia irraggiungibile”. Margi ci invita a non disperarci per l’assenza della persona desiderata accanto a noi, ma a conservare la fiducia in un futuro migliore. Tuttavia, la nostra risposta a Margi è un invito a riflettere. Crediamo veramente che Margi abbia accettato il suo destino senza soffrire? Margi si accontenta di un rapporto con suo marito che definisce solo un “fratello“, ma resta un interrogativo sul fatto che sia davvero felice in questa situazione. Margi ha trascorso così tanto tempo cercando l’amore, ma sembra che sia rimasta delusa.

Le relazioni di lunga durata inevitabilmente cambiano nel tempo, diventando più mature e meno emozionanti. Molte coppie si ritrovano a vivere un rapporto familiare anziché un legame amoroso, ma ciò richiede un accordo reciproco. Margi sembra mostrare noia e rimpianto per la sua attuale relazione, il che ci porta a domandarci se si tratti di un rimpianto per ciò che è stato o per ciò che non è mai stato.

Auguriamo a Margi, e a tutte le persone che si trovano in situazioni simili, di trovare la forza e il coraggio di cercare il proprio “domani migliore“. La vita è un’occasione unica e preziosa che va vissuta con intensità, senza sprecare nulla. Solo così si può sperare di trovare la felicità che si merita.