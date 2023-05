L’Etna torna a farsi sentire: attività dal cratere Bocca Nuova

L’Etna, il maestoso vulcano che domina il paesaggio siciliano, ha nuovamente fatto sentire la sua presenza con un’attività esplosiva proveniente dalla Bocca Nuova. Il maltempo ad alta quota ha reso difficile osservare direttamente la nuova fase eruttiva, con nuvole che nascondono la zona sommitale. Per tenere sotto controllo l’evolversi della situazione, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), osservatorio etneo di Catania, si affida agli strumenti scientifici che monitorano attentamente ‘Iddà, come i catanesi chiamano affettuosamente il loro vulcano.

La simulazione della dispersione delle ceneri vulcaniche indica che, se dovesse esserci una emissione, si dirigerà verso i quadranti orientali. Tuttavia, al momento non sono state rilevate emissioni di cenere vulcanica durante questa nuova fase esplosiva registrata dall’INGV. L’allerta per i voli, nota come VONA, è stata impostata al colore arancione, ma al momento l’attività eruttiva dell’Etna non crea difficoltà per l’operatività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania, che rimane pienamente funzionante.

Dal punto di vista sismico, si sta osservando un continuo incremento dell’ampiezza del tremore vulcanico su valori elevati. La sorgente del tremore è stata localizzata tra i crateri Bocca Nuova e Sud-Est. Inoltre, a partire dalle 16:44, è in corso uno sciame sismico nell’area sommitale del vulcano attivo più alto d’Europa.

La Protezione Civile della Regione Siciliana ha emesso un’allerta rossa sull’Etna nel primo pomeriggio, a causa dell’altissima probabilità di fontane di lava imminenti o in corso. Il capo del dipartimento, Salvo Cocina, ha invitato i comuni ad attivare i loro centri operativi comunali, le strutture e il volontariato, nonché ad adottare le misure previste dal Piano di Protezione Civile.

Nonostante l’attività del vulcano, l’aeroporto internazionale di Catania rimane operativo e i voli non sono stati ancora interrotti. Le autorità competenti stanno monitorando attentamente la situazione e fornendo aggiornamenti costanti per garantire la sicurezza e il benessere della popolazione.Continueremo a seguire da vicino gli sviluppi dell’attività eruttiva dell’Etna e forniremo ulteriori informazioni non appena disponibili. Restate connessi per le ultime notizie riguardanti il nostro amato vulcano siciliano.