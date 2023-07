L’esperienza di Valentina Selvaggia Mannone: ”Anni di abusi e prevaricazioni e sono finita dallo psicologo”

Le molestie sessuali sono solo la punta dell’iceberg di un modello marcio che tende a sottometterci. Queste sono le parole di Valentina Selvaggia Mannone, una copywriter con 17 anni di esperienza nel mondo della comunicazione, che riflette sul fenomeno MeToo che si è scatenato recentemente. Valentina, con la sua lunga carriera trascorsa tra Milano, Roma e Torino, ci svela la sua personale esperienza e ci fa riflettere sull’importanza di alzare la voce contro il sessismo nel settore della pubblicità.

Valentina ci ricorda la prima volta in cui si è imbattuta in un abuso. Era appena ventenne e durante un colloquio di lavoro le chiesero se aveva un compagno e se voleva figli, perché sarebbe stato un problema. Domande sulla vita privata e riproduttiva erano all’ordine del giorno in molte agenzie, sia grandi che piccole. Questo ci fa capire come una radice marcia possa essere presente ovunque, normalizzando comportamenti sessisti.

Ma Valentina ha trovato questa cultura tossica anche quando è stata assunta. Fin da subito, ha capito che doveva mostrarsi accondiscendente, altrimenti veniva messa a tacere quando cercava di far valere i suoi diritti. Le rare volte in cui ha ottenuto riconoscimenti per il suo lavoro, questi sono stati usati come merce di ricatto per molto tempo. Era come se qualsiasi richiesta da parte dell’agenzia fosse giustificata dal suo successo.

La mancanza di rispetto era all’ordine del giorno, anche a livello contrattuale. Valentina ci racconta di come abbia ottenuto un contratto a tempo indeterminato solo una volta. Altre volte era costretta ad accettare cambi di reparto o di città ingiustificati, ad andare a lavorare con l’influenza e a fare ore extra non retribuite. Come stagista, in varie agenzie, è stata addirittura definita “schiava“, una situazione condivisa da molti altri colleghi. Se cercava di far notare un’ingiustizia, veniva etichettata come isterica o con le mestruazioni. Invece, se era un collega a lamentarsi, battendo i pugni sulla scrivania, veniva considerato un professionista appassionato del suo lavoro.

Il MeToo della pubblicità ha portato alla luce numerose testimonianze, come quella di Valentina, che raccontano un’esperienza comune di discriminazione e abuso. Valentina si è sentita impotente e ha taciuto per molto tempo. È cresciuta con l’idea che fosse normale sopportare questi soprusi per non perdere il lavoro. Ha subito episodi simili in diverse agenzie, fino a credere di essere lei stessa il problema. Si sentiva sbagliata e questo era ciò che le veniva costantemente trasmesso. Spesso finiva in bagno a piangere, nonostante il suo carattere la portasse a ribellarsi e a diventare fredda e distante quando si sentiva vessata. Incredibilmente, un superiore una volta le chiese di “ammorbidirsi” e di essere più “bagascia“. Nonostante la nausea che le suscitò, capì che non c’era nessuna allusione, ma che doveva mostrarsi più piaciona e accomodante.

Ma qual è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso per Valentina? Durante una riunione, un suo capo l’ha umiliata di fronte a tutti, attribuendole la colpa di un errore che non dipendeva da lei. L’ha verbalmente aggredita quando ha cercato di difendersi, rovinando il suo piano di usarla come capro espiatorio. È stato in quel momento che Valentina ha deciso di licenziarsi. Ha trovato la forza di intraprendere un percorso con uno psicologo per prendere consapevolezza degli abusi subiti e per riacquistare fiducia nelle sue abilità lavorative. Ci è voluto tempo per ricominciare, ma ora lavora come freelance per pochi clienti e insegna ginnastica acrobatica. Guardando indietro, Valentina si rende conto degli errori che ha commesso, ma ora è serena.

Cosa pensa possa disinnescare questo meccanismo di prevaricazione? Valentina crede che le denunce, che spesso non siamo state capaci di fare in passato, siano fondamentali. Nel campo della pubblicità, anche il semplice fatto di indossare un jeans al posto di una gonna o avere un taglio di capelli non alla moda poteva essere motivo di critica. Come professioniste, erano costrette ad ostentare la loro femminilità.