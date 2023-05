È stata richiesta una triplice perizia per l’incidente stradale avvenuto a Gorgo al Monticano, nel Trevigiano, che ha portato alla perdita di due giovani vite il 4 marzo scorso: la 17enne Barbara Brotto e la 19enne Eralda Spahillari. La Procura di Treviso sta attualmente indagando sullo schianto e ha ottenuto l’approvazione del Giudice per le Indagini Preliminari per svolgere una perizia sulla dinamica dell’incidente. L’obiettivo è accertare pienamente i fatti e determinare se uno dei due automobilisti coinvolti, che è attualmente indagato e gravemente ferito, sia in grado di sostenere un processo.

Il giovane 20enne, fidanzato di Eralda, è già stato iscritto nel registro degli indagati insieme all’amico 19enne che era al volante dell’altra vettura coinvolta. Secondo l’ipotesi degli inquirenti, il conducente della potente Bmw 420 Grand Coupè, che trasportava le due ragazze e si è schiantata a folle velocità contro un platano, potrebbe aver innescato una gara in strada con la Volkswagen Polo, a bordo della quale si trovavano altri loro amici. Si tratta di una dinamica estremamente complessa che il pm intende accertare attraverso una delle tre perizie richieste.

La triplice perizia comprende una valutazione psichiatrica dell’automobilista ventenne, che, sebbene non sia più in pericolo di vita, ha subito gravi conseguenze e rimane ricoverato in condizioni critiche. Inoltre, sarà condotta una perizia cinematica per stabilire l’esatta dinamica dello schianto, nonché una perizia informatica sui cellulari in uso ai due indagati, i quali sono stati posti sotto sequestro. L’obiettivo di quest’ultima perizia è verificare se i telefoni fossero in uso al momento dello shiamto.

Tutte e tre le perizie sono considerate fondamentali: la prima per determinare la capacità del giovane di partecipare al processo, le altre due per stabilire la dinamica del incidente, in particolare il ruolo avuto dall’altra vettura coinvolta. Anche i familiari di Barbara ed Eralda hanno accolto con favore la richiesta di effettuare tali perizie, poiché desiderano una chiara comprensione di ciò che è accaduto.

Dopo la richiesta avanzata dal pm Gabriella Cama, il Giudice per le Indagini Preliminari Carlo Isidoro Colombo ha programmato un’udienza per il conferimento degli incarichi per lunedì 22 maggio.