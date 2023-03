Le scuole di Tuturano donano televisore al reparto di Pediatria dell’ospedale Perrino di Brindisi

Hanno creato all’interno dei loro plessi scolastici degli oggetti fatti a mano per poi rivenderli al Mercatino Solidale di Natale effettuato sempre all’interno degli edifici scolastici. Da tutto questo hanno raccolto ben 800 euro, che hanno deciso di impiegare per attuare delle opere di solidarietà all’interno del territorio. Sono i bambini dei plessi scolastici materne, media e primarie della frazione brindisina di Tuturano. Infatti, secondo quanto si apprende dalla stampa locale, all’interno della scuola primaria “E. De Amicis” di Tuturano, il 21 dicembre scorso si sono tenuti dei mercatini solidali per il Santo Natale, occasione in cui i piccoli hanno rivenduto gli oggetti creati durante le ore scolastiche.

Al progetto hanno partecipato anche i ragazzi della scuola media “Don Bosco” e delle primarie “San Pio e Sant’Antonio”, oltre a quelli del plesso “De Amicis”. Tutti gli istituti in questione hanno sede a Tuturano. I bimbi hanno praticamente rivenduto, anche ai loro genitori, gli oggetti che hanno creato. Dopo aver venduto tutti gli oggetti, hanno accumulato una discreta somma di denaro con la quale hanno attuato appunto degli importanti progetti di solidarietà.

Donata tv all’ospedale Perrino

In primis con i soldi ricavati si è provveduto ad acquistare un televisore da 32 pollici che sarà donato al reparto di Peadiatria dell’ospedale Antonio Perrino di Brindisi. La consegna della tv avverrà nella giornata del 5 aprile prossimo, tra qualche giorno quindi. Ma i piccoli non si sono fermati solo alla donazione della tv.

Con il denaro avanzato hanno messo a punto altri progetti di solidarietà, e una parte del ricavato è stata donata ai bambini brasiliani. Secondo una nota inviata dai plessi in questione, i genitori sono stati , “numerosi e sempre presenti quando si chiede una collaborazione solidale”. Altra somma di denaro è stata dedicata all’acquisto di libri di narrativa.

Questi ultimi sono stati donati alla Biblioteca Sociale “Enzo Cosma” con sede sempre a Tuturano. Infine si è proceduto ad acquistare dei buoni macelleria e da usare presso i fruttivendolo locali per tre famiglie bisognose del paese. Un gesto di solidarietà bellissimo quello messo in atto dai bambini delle scuole di Tuturano che ha commosso davvero tutta la comunità.