Cristina Traverso, madre di Manuel Abdel El Hamid, ha pubblicato un appello straziante su Facebook per denunciare il furto del cellulare del figlio. Da quel disperato 22 aprile 2023, la vita di Cristina è diventata un incubo senza fine, una realtà che procede solo in bianco e nero, priva di gioie e permeata solo dal dolore.

Manuel, un giovane di soli 21 anni, ha perso la vita in un disperato sinistro avvenuto a Pieve Ligure, nella provincia di Genova, mentre si trovava in sella alla sua moto. Da allora, sua madre si aggrappa a qualsiasi cosa che le permetta di sentirlo ancora vicino, di ricordarlo attraverso gli oggetti a lui appartenuti. Tra questi oggetti c’era il cellulare di Manuel, l’unico tesoro che gli era rimasto intatto dopo il sinistro.

Per Cristina, quel telefono era una fonte di consolazione, un modo per sentirsi ancora connessa a suo figlio, grazie alle foto e ai video che custodiva al suo interno. Ogni sera, madre e figlio si scambiavano i saluti della buonanotte attraverso bacini e dolci parole di affetto, che si concludevano con una carezza sulla testa di Manuel.Ma adesso quel legame, sfuggente ma così prezioso, le è stato strappato via.

Lunedì mattina, dal banco bar del “Gallery”, qualcuno ha rubato il suo cellulare e quello di Manuel. È un colpo durissimo per Cristina, che aveva trovato conforto in quelle foto e quei video che le permettevano di ritrovare un po’ di pace e ascoltare ancora la voce del figlio. Nel suo post su Facebook, Cristina descrive dettagliatamente i modelli e le condizioni dei due cellulari rubati, perché non intende lasciare un solo sforzo nel tentativo di recuperarli.

Per lei, quei dispositivi hanno un valore inestimabile, un collegamento tangibile con il suo amato Manuel. L’appello di Cristina Traverso ha colpito il cuore di molti, che si sono uniti a lei nella speranza di ritrovare quei cellulari e di ripristinare un po’ di serenità nella sua vita. La sua storia serve anche come monito per tutti noi, per riflettere sulla fragilità della vita e sulla necessità di proteggere ciò che ci rimane di coloro che abbiamo perso.