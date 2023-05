Oggi vogliamo raccontarvi una storia che dimostra quanto sia importante combattere il pregiudizio e la discriminazione. Si tratta di un caso di atti persecutori accaduti a Cremona, che ha visto una famiglia meridionale diventare vittima di insulti e molestie da parte di una donna anziana, ora rinviata a giudizio.

La vicenda, riportata dal “Corriere della Sera“, si concentra su una famiglia composta da un marito, una moglie e una figlia ventunenne che si sono trasferiti a Cremona 22 anni fa. Purtroppo, negli ultimi tempi hanno dovuto affrontare una serie di frasi offensive e denigratorie da parte della loro vicina di casa, proprietaria dello stabile in cui vivono.

Le parole pronunciate dalla donna anziana sono state veramente poco edificanti. Rivolgendosi alla famiglia meridionale, avrebbe detto: “Tornatevene nella vostra ‘Beri‘”, “Andatevene al Sud che magari con i vostri simili vi capite”, “Meridionali di m…”. Questi insulti sono solo alcuni degli episodi di cui la famiglia si è lamentata.

Curiosamente, secondo il quotidiano, i rapporti tra la proprietaria e l’affittuaria sono stati eccellenti per ben 21 anni. Tuttavia, a partire dal 2022, qualcosa è cambiato e l’anziana donna ha iniziato a manifestare comportamenti ostili e a presentare numerose lamentele. In un’occasione, avrebbe persino bagnato di proposito il bucato steso sul balcone. Le vittime di questa situazione hanno deciso di prendere una posizione e hanno scritto una lettera al sindaco di Bari, Antonio Decaro, per raccontare ciò che stavano subendo e per sfogarsi.

Nella lettera, l’affittuaria esprime il suo disappunto per essere diventata vittima di stalking e sottolinea che non è accettabile che ancora oggi si continui a denigrare e discriminare le persone solo perché provengono dal Sud Italia. La donna si dichiara orgogliosa della sua città natale, Bari, e si rifiuta di accettare che venga disprezzata da chi non la conosce.

Questa vicenda ci fa riflettere sull’importanza di contrastare pregiudizi e stereotipi. È fondamentale riconoscere che le persone vanno giudicate per i loro meriti e non per il luogo di provenienza. Ogni città ha il suo fascino e la sua bellezza, e Bari, città incantevole, merita rispetto e apprezzamento.