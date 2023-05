Le indagini sulla scomparsa di Giulia Tramontano: "Aveva litigato con il fidanzato, lui aveva un’altra relazione"

Una storia avvolta dal mistero sta tenendo con il fiato sospeso l’intera comunità. Giulia Tramontano, una giovane donna di 29 anni originaria della provincia di Napoli ma residente da cinque anni nel Milanese, è scomparsa domenica 28 maggio lasciando dietro di sé un alone di interrogativi. Gli ultimi avvenimenti sembrano dipingere un quadro inquietante, che ha portato l’attenzione delle forze dell’ordine sulla relazione che Giulia aveva con il suo fidanzato, Alessandro Impagnatiello, un barman di 30 anni.

Le prime segnalazioni sono state fatte dallo stesso fidanzato, che ha raccontato di essere tornato a casa domenica pomeriggio e di non aver trovato Giulia. Preoccupata, la madre della ragazza aveva notato l’assenza della sua telefonata mattutina abituale, motivo per cui ha segnalato il suo allarmante silenzio alle autorità competenti. L’Associazione Penelope ha effettuato alcune ricerche nel Milanese, ma senza successo.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, un’importante fonte giornalistica italiana, Giulia Tramontano aveva avuto una lite con il fidanzato sabato, in seguito alla scoperta di una relazione extraconiugale di Impagnatiello. In quell’occasione, una terza persona era presente e si era resa conto che sia Giulia che l’altra donna erano incinte. Si dice che entrambe avessero interrotto la gravidanza, ma il fatto ha scatenato un confronto acceso tra Alessandro e i genitori di Giulia. I carabinieri hanno interrogato il barman, ma al momento non è un indagato.

Giulia Tramontano e Alessandro Impagnatiello vivevano insieme in un appartamento a Senago, in provincia di Milano. Tuttavia, la relazione tra di loro sembra non essere stata formalizzata attraverso il matrimonio. Giulia lavorava come agente immobiliare in smart working, mentre Alessandro si spostava utilizzando un SUV bianco di marca T-Roc. Al momento della scomparsa, non sono stati trovati il passaporto, il bancomat né il telefono di Giulia, quest’ultimo risultante spento dal sabato sera.

La famiglia di Giulia Tramontano è profondamente preoccupata e si sta mobilitando per ritrovare la giovane donna. Don Salvatore Coviello, parroco della chiesa di Santa Lucia e amico della famiglia, ha rivelato che Giulia aveva telefonato alla madre per riferire di una lite accesa con il suo compagno, in seguito alla scoperta della relazione e della gravidanza dell’altra donna coinvolta.

La procura di Milano ha aperto un fascicolo senza titolo di reato né indagati, ma l’inchiesta è ancora in corso e tutte le possibili ipotesi sono prese in considerazione. I carabinieri hanno sequestrato le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona nella speranza di ottenere informazioni cruciali per le indagini.

La comunità di Sant’Antimo, nel Napoletano, fino a Senago, si stringe attorno alla famiglia Tramontano e continua a sperare che Giulia possa essere ritrovata sana e salva. L’incertezza che circonda la sua scomparsa e le circostanze misteriose che la circondano mantengono viva l’attenzione pubblica e l’impegno delle forze dell’ordine nella ricerca di risposte.