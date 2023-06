L’aggravamento delle condizioni di salute del noto boss della mafia Matteo Messina Denaro, attualmente rinchiuso nel carcere delle Costarelle, ha fatto nascere una serie di ipotesi sulla sua possibile cura. In particolare, sembra che le terapie di chemioterapia somministrate fino ad ora non siano state sufficienti a contrastare la sua malattia, che lo sta mettendo sempre più in difficoltà.

Proprio per questo motivo, si sta ipotizzando di trasferirlo al San Salvatore dell’Aquila, dove potrebbe ricevere una cura migliore contro il dolore. Tuttavia, questa decisione comporterebbe non pochi problemi sia dal punto di vista della sicurezza che dell’organizzazione dell’ospedale. In particolare, il San Salvatore è già di per sé abbastanza intasato, come dimostrato dalle numerosissime proteste degli utenti, e l’arrivo di un personaggio del calibro di Messina Denaro non farebbe altro che peggiorare la situazione.

Inoltre, bisogna considerare che il 41 bis è stato appositamente creato per ospitare detenuti di massima sicurezza, proprio a causa della pericolosità dei suoi abitanti. Spostare Messina Denaro al San Salvatore, quindi, potrebbe comportare problemi di sicurezza sia per i pazienti che per tutto il personale medico e amministrativo dell’ospedale, così come per le forze dell’ordine che dovranno garantire la sua sicurezza.

Per il momento, tuttavia, tutto resta ancora in fase di ipotesi e non è chiaro se Messina Denaro verrà effettivamente trasferito all’Aquila. Fatto sta che il suo stato di salute continua a destare preoccupazione, sia per le difficoltà legate alle terapie di chemioterapia, sia per la complessità della sua situazione dal punto di vista giudiziario.

Attualmente, il boss partecipa ai processi a cui è imputato tramite videoconferenza, ma non è escluso che in futuro verrà trasferito in Tribunale per affrontare le accuse nei suoi confronti. Intanto, si resta in attesa di novità sulla sua salute e sulle possibili evoluzioni del suo caso giudiziario.