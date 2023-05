Il problema del sovraffollamento cronico continua a essere una realtà diffusa nelle case circondariali italiane, con numeri che non sembrano migliorare nonostante gli interventi normativi e le sentenze dei tribunali. Anche nel 2022 il tasso di sovraffollamento medio è pari al 119%: un numero che rende la vita dei detenuti difficile e precaria.

La situzione è particolarmente preoccupante in alcune regioni come la Lombardia, la Puglia e il Friuli Venezia Giulia, dove il tasso di sovraffollamento raggiunge il 151,8%, il 145,7% e il 135,9% rispettivamente. Ma la problematica non si ferma qui. L’associazione Antigone segnala inoltre un alto numero di ingiuste detenzioni, che hanno portato lo Stato a dover risarcire oltre 556 cittadini per un totale di 27 milioni di euro.

Nonostante gli sforzi compiuti dalla giurisprudenza italiana, le richieste presentate sono state ben 1180 e quelle accolte sono state solamente 556, mostrando che il problema persiste. Inoltre, il 2022 è stato un anno nero per i suicidi nelle case circondariali: ben 85 i detenuti che hanno deciso di togliersi la vita, una media di più di uno ogni 4 giorni.

Una statistica che è 23 volte superiore ai suicidi avvenuti nella popolazione libera e che dovrebbe destare maggiore attenzione da parte delle autorità competenti. In questo scenario disumano, la custodia cautelare è una condizione che pesa enormemente sulla situazione di sovraffollamento e incongruità del sistema penitenziario italiano.

Secondo Antigone, la custodia cautelare rappresenta il 26,6% del totale dei detenuti un dato significativo che evidenzia come il sistema giudiziario italiano abbia ancora molto da migliorare. In sostanza, la situazione delle case circondariali italiane appare critica e richiede un’attenzione costante e una maggiore attenzione da parte delle autorità preposte.