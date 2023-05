Le accuse di Pietro Orlandi contro il Vaticano e la figura di Papa Wojtyla

Pietro Orlandi, il fratello della scomparsa Emanuela Orlandi, è tornato alla ribalta mediatica in un’intervista a “Verissimo”. Durante la trasmissione, Orlandi ha parlato dell’inchiesta sulla scomparsa di sua sorella, che si protratta da oltre 40 anni, e ha fatto alcune dichiarazioni che hanno suscitato molte polemiche.

In particolare, Orlandi ha definito papa Wojtyla una figura “negativa”, accostandolo alla figura del padre, che invece era “positiva”. Secondo Orlandi, Wojtyla avrebbe saputo cosa era successo a Emanuela e avrebbe mantenuto il silenzio fino alla fine. Orlandi ha anche accusato il Vaticano di non aver fatto abbastanza per risolvere il caso in questi 40 anni e di aver fatto di tutto per evitare che la verità emergesse.

La dichiarazione di Orlandi ha suscitato molte reazioni, in particolare da parte dell’Osservatore Romano, che ha definito le sue parole “accuse assurde e infamanti“. Tuttavia, Orlandi ha sottolineato che non si è mai scusato perché non ha mai offeso nessuno e che la sua intenzione era solo quella di fare chiarezza sulla vicenda della scomparsa di sua sorella.

Orlandi ha anche rivelato di credere che Emanuela sia ancora viva e ha espresso la sua convinzione che la verità sulla sua scomparsa possa emergere presto grazie all’inchiesta aperta dai pm d’Oltretevere.

In particolare, Orlandi ha indicato la pista di Renatino De Pedis come una possibile chiave di lettura del caso. Secondo Orlandi, Emanuela sarebbe stata rapita per ricattare qualcuno e De Pedis sarebbe stato utilizzato come manovalanza. Orlandi ha anche sostenuto di credere al passaggio raccontato dalla Minardi, ossia che Emanuela sarebbe stata consegnata al Vaticano e poi trasferita in un convento in Inghilterra.

L’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi è stata riaperta nel 2019, a seguito del ritrovamento di alcuni resti umani nei sotterranei del Collegio Teutonico. Tuttavia, i resti non sono risultati essere quelli di Emanuela e la sua scomparsa rimane un mistero. L’indagine è ancora in corso e Pietro Orlandi continua a chiedere verità per sua sorella.