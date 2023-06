Lavoratori di Mondo Convenienza in sciopero da 10 giorni: “Turni da 12 ore e contratti da fame”

Da dieci giorni, davanti ai cancelli del magazzino di Mondo Convenienza a Campi Bisenzio (Firenze), si tiene un presidio permanente. I lavoratori in sciopero, che sono decine dei 160 facchini e autisti in appalto che lavorano per l’azienda, protestano contro le condizioni di lavoro estremamente precarie e richiedono l’applicazione del contratto nazionale della logistica anziché quello pulizie-multiservizi.

I dipendenti denunciano di lavorare dalle 12 alle 15 ore al giorno, con inizio alle 7 del mattino e spesso terminando alle 22 di sera. Questo ritmo di lavoro estenuante è reso ancora più difficile dal fatto che devono svuotare completamente i camion, che vengono consegnati loro pieni. Queste condizioni insostenibili portano molti lavoratori a resistere al massimo per 2-3 anni, e l’azienda è costantemente alla ricerca di nuovi facchini per rimpiazzarli.

Nonostante le denunce dei lavoratori, l’azienda non ha commentato la situazione. La ditta appaltatrice RL Logistica e Montaggi afferma che i contratti sono regolari e non mostra alcuna intenzione di aprire un dialogo con i dipendenti in sciopero. Tuttavia, il sindacato Si Cobas afferma che questa situazione di lavoro povero e di dumping salariale è presente da anni in tutti i magazzini Mondo Convenienza a livello nazionale. Inchieste giudiziarie sono in corso a Bologna e Ivrea, dove l’azienda è accusata di sfruttamento, caporalato e razzismo.

Per garantire le consegne, dal 1° giugno, al magazzino di via Gattinella arrivano ogni giorno dipendenti della società appaltatrice provenienti da altre città, anch’essi assunti con contratti “multiservizi“. Questa situazione ha portato a un incidente la scorsa settimana, quando un autista ha guidato il mezzo contro uno dei colleghi in sciopero investendolo.

Nonostante gli sgomberi ripetuti, i lavoratori continuano a presidiare i cancelli dell’azienda. Il sindacato Si Cobas denuncia che Mondo Convenienza continua la sua politica antisindacale sostituendo i lavoratori in sciopero e che la polizia interviene con la forza per sgomberare i manifestanti e consentire all’azienda di riprendere le consegne.

Durante l’ultimo sgombero, tre lavoratori sono svenuti e un delegato sindacale è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso a causa delle difficoltà respiratorie, causate dalla pressione esercitata da tre agenti. Luca Toscano, sindacalista che da anni lavora con Sarah Caudiero in situazioni di sfruttamento estremo tra Firenze e Prato, afferma che a chi è privo di diritti viene negato anche il diritto di protestare e di scioperare.