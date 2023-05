Un incidente avvenuto lo scorso 18 febbraio al casello Ghisolfa sulla A4 Torino-Milano ha lasciato un segno indelebile nella vita di molte persone. Una psicosi paranoide con crisi “da fine del mondo” è il disturbo di cui è affetto il 39enne che ha investito con la sua auto la macchina con a bordo Laura Amato e Claudia Turconi, rispettivamente di 54 e 59 anni, causandone il decesso.

A fare luce sulla condizione psicologica dell’automobilista è stato il dottor Raniero Rossetti, uno stimato psichiatra incaricato di effettuare una perizia psichiatrica. La valutazione ha confermato l’incapacità totale dell’uomo di intendere e volere al momento dell’incidente, oltre a evidenziare la sua pericolosità sociale. Oggi, tale accertamento è stato discusso davanti al giudice per le indagini preliminari di Milano, in presenza del pubblico ministero Paolo Filippini, degli avvocati del 39enne e dei familiari delle due donne.

La visione dei filmati di sorveglianza provenienti dalla rete autostradale è risultata fondamentale per ricostruirne la dinamica. Nel video si può chiaramente osservare la Lancia Y su cui viaggiavano le due donne procedere a velocità ridotta, avvicinandosi alla corsia destinata al ritiro del biglietto di pedaggio. Improvvisamente, un’altra auto, una Lancia Musa, sopraggiunge ad alta velocità senza rallentare, colpendo violentemente l’auto ferma da dietro. L’impatto è stato così violento da far sbalzare in avanti l’automobile per diversi metri.

È emerso inoltre che l’uomo alla guida dell’auto era risultato positivo all’uso di cannabis e benzodiazepine. Questo particolare elemento potrebbe aver influito sul suo stato mentale e sulla sua capacità di guidare in modo sicuro.

Questa vicenda ci porta a riflettere sulle gravi conseguenze che una patologia psichiatrica non diagnosticata e non curata può comportare. La psicosi paranoide con crisi “da fine del mondo” è un disturbo che può alterare profondamente la percezione della realtà di chi ne soffre, portandolo a compiere gesti estremi e pericolosi per sé e per gli altri.

È fondamentale che, come società, ci impegniamo nella promozione della salute mentale e nella sensibilizzazione sui disturbi psichiatrici. È necessario che vengano rafforzati i servizi di diagnosi precoce e di supporto psicologico, al fine di individuare e trattare tempestivamente le persone che potrebbero essere affette da tali disturbi.