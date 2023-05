Lasciato nella culla della vita, Enea ora ha una famiglia

La storia di Enea, il neonato abbandonato nella culla della vita della clinica Mangiagalli a Milano, ha finalmente raggiunto un lieto fine. Grazie all’intervento tempestivo del tribunale per i minori, è stata trovata una famiglia pronta ad accogliere il piccolo e a dargli un futuro pieno di amore e cura.

Enea è stato lasciato nella culla della vita con un biglietto che recitava: “Ciao, mi chiamo Enea”. Le parole scritte da sua madre biologica rappresentavano sia una presentazione che un addio doloroso. Nel messaggio, ella spiegava di aver dato alla luce il bambino in ospedale per essere sicura che fosse tutto a posto e che potesse trascorrere il maggior tempo possibile con lui. Descriveva amorevolmente il piccolo, sottolineando che era in perfetta salute secondo i risultati degli esami ospedalieri.

Appena l’allarme collegato alla culla della vita è scattato, il personale medico è accorso prontamente e ha trovato Enea avvolto in una copertina verde, accanto al biglietto firmato “mamma”. La squadra di Terapia intensiva neonatale della clinica Mangiagalli aveva immediatamente preso in carico il bambino, garantendogli le cure necessarie. Nel frattempo, era stato attivato il tribunale per avviare il processo di adozione.

Dopo un lungo iter di selezione, tra le cinque coppie considerate idonee per l’adozione, è stata scelta una famiglia per il collocamento provvisorio di Enea. Questo passo è fondamentale per stabilire un legame affettivo e di fiducia tra il bambino e i suoi futuri genitori adottivi. Durante il periodo di collocamento, che dura un anno, la famiglia è supportata dagli assistenti sociali, i quali assicurano che tutte le necessità di Enea siano soddisfatte.

La presidente del Tribunale dei minorenni, Maria Carla Gatto, sottolinea l’importanza della scelta della mamma di Enea di affidarlo all’ospedale, poiché ciò ha garantito un futuro migliore per il neonato. Questo gesto coraggioso e amorevole ha aperto la strada verso una nuova vita, ricca di amore e opportunità, per il piccolo Enea.

La storia di Enea ci ricorda la forza e la generosità delle donne che, nonostante le difficoltà, cercano di assicurare un futuro migliore ai loro figli. Il sostegno delle istituzioni e della comunità è fondamentale per garantire che ogni bambino abbia la possibilità di crescere in un ambiente amorevole e accogliente. Auguriamo a Enea e alla sua nuova famiglia un futuro radioso e ricco di gioia, sperando che questa storia possa ispirare molti altri a considerare l’opzione dell’adozione e a offrire un nuovo inizio a chi ne ha bisogno.